Fatih Karagümrük, Norveçli Hedenstad'la anlaşma sağladı

Fatih Karagümrük, Rosenborg'da forma giyen ve sözleşmesi 1 Ocak'ta sona eren Norveçli sağ bek Vegar Eggen Hedenstad'la her konuda anlaşmaya vardı.

Devre arası transferlerine ilk yarı bitmeden başlayan Fatih Karagümrük, sağ bekini Norveç'te buldu. Borini, Emre Çolak ve Bertolacci'ye imza attıran kırmızı-siyahlılar, bu kez Rosenborg'un 28 yaşındaki savunmacısı Vegar Eggen Hedenstad'ı da bitiriyor.

KISA SÜREDE SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK

Nicolo Schira'nın haberine göre; Sözleşmesi sona eren tecrübeli oyuncuyla anlaşma sağlandı. Fatih Karagümrük, 29 yaşındaki sağ bek Vegar Eggen Hedenstad ile 1 yıllık sözleşme imzalayacak. Oyuncunun kısa süre içerisinde sağlık kontrolünden geçeceği ve önümüzdeki saatlerde resmi açıklamanın yapılacağı bildirildi.

Daha önce Freiburg, St. Pauli, Braunschweig ve Stabaek gibi takımlarda forma giyen Eggen Hedenstad, 3.5 yıldır görev yaptığı Rosenborg'da 148 maçta 6 gol ve 33 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti.