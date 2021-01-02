Fatih Karagümrük, Norveçli Hedenstad'la anlaşma sağladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Fatih Karagümrük, Norveçli Hedenstad'la anlaşma sağladı

02.01.2021 13:29 | Son Güncelleme: 02.01.2021 13:49

Fatih Karagümrük, Rosenborg'da forma giyen ve sözleşmesi 1 Ocak'ta sona eren Norveçli sağ bek Vegar Eggen Hedenstad'la her konuda anlaşmaya vardı.

Devre arası transferlerine ilk yarı bitmeden başlayan Fatih Karagümrük, sağ bekini Norveç'te buldu. Borini, Emre Çolak ve Bertolacci'ye imza attıran kırmızı-siyahlılar, bu kez Rosenborg'un 28 yaşındaki savunmacısı Vegar Eggen Hedenstad'ı da bitiriyor.

KISA SÜREDE SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK

Nicolo Schira'nın haberine göre; Sözleşmesi sona eren tecrübeli oyuncuyla anlaşma sağlandı. Fatih Karagümrük, 29 yaşındaki sağ bek Vegar Eggen Hedenstad ile 1 yıllık sözleşme imzalayacak. Oyuncunun kısa süre içerisinde sağlık kontrolünden geçeceği ve önümüzdeki saatlerde resmi açıklamanın yapılacağı bildirildi.

Daha önce Freiburg, St. Pauli, Braunschweig ve Stabaek gibi takımlarda forma giyen Eggen Hedenstad, 3.5 yıldır görev yaptığı Rosenborg'da 148 maçta 6 gol ve 33 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

Fatih Karagümrük, Norveçli Hedenstad'la anlaşma sağladı
Haber Yorumları (1)
MEHMET: Sanki bana hersene avrupada şampiyonlar ligi veya avrupa liginde oynayacak. Süper lig? Süper abartili yabanci futbolcular ligi bence. Eski ismi ve kurallari cok daha iyi ve basariliydi birinci ligin en fazla üc yabanci ilk onbirde
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Ziya Selçuk İlham Aliyev Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Prens Harry Çağla Şıkel Acun Ilıcalı Burak Özçivit
Spor Ryan Babel Ersun Yanal Abdullah Avcı Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Çocuk Bursa Yılbaşı Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fatih Karagümrük, Norveçli Hedenstad'la anlaşma sağladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.1.2021 14:22:16. #1.15#
title