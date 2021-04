Fatih Karagümrük maçının ardından

Kaan ÜLKER/ İSTANBUL,(DHA)- Süper Lig'in 34'üncü haftasında Galatasaray, sahasında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Sorumlusu Levent Şahin ve Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Francesco Farioli basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Galatasaray Teknik Sorumlusu Levent Şahin, yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemeyen Yedlin ile ilgili, 'Yedlin şu an hastaneye gidiyor, kırık şüphesiyle. Umarım ciddi bir şey olmaz ama görünüşe göre sıkıntı yaşayacağız gibi gözüküyor' diye konuştu.

'SANIRIM RİVA İLE SAĞLIKLI İLETİŞİM KURAMADILAR'

İki takımında oyunu güzelleştirmeye çalıştığını belirten Levent Şahin, 'Oyunun 20'nci dakikasında bir mesaj aldığımızı düşünüyorum. Oyunun gidişatına göre net bir mesajdı bu. İki takımda oyunu güzelleştirmeye çalışan taraftı ama maalesef kitaplarda yazılan kurallar her maç ve her takım için farklı yorumlanabiliyor. Sağ olsun her itiraz ettiğimiz pozisyonda hakem arkadaşlar farklı bir boyutta bakmamızı sağlayacak açıklamalar yaptılar. Oyun tarafını biz kendi içimizde değerlendiririz ama dediğim gibi oyunun belli noktalarında oyunun kaderini etkileyecek pozisyonların olduğunu düşüyoruz. Bunlar tartışılacaktır. Bu taraftan girmek istiyorum konuya. Biz kendi içimizde değerlendirip, yolumuza devam edeceğiz. İnsanlar hata yapabilir ama hatayla niyeti ayırmak çok farklı bir şey. Hem görsel hem de işitsel olarak sanırım Riva ile sağlıklı bir şekilde pozisyonlarla ilgili iletişim kuramadılar. Kaybedilen puan. Sonuçta ne olursa olsun Galatasaray kendine yakışan şekilde yoluna devam edecektir' ifadelerini kullandı

'ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ, UMARIM DIŞ ETKENLER ÇOK FAZLA ETKİ ETMEZ'

Levent Şahin, lider Beşiktaş ile puan farkının kapanıp kapanmayacağıyla ilgili gelen soru üzerine, 'Galatasaray'ın olduğu her yerde her şey mümkündür. Bundan sonraki maçlarda üzerimize düşeni yapacağız. Umarım dış etkenler buna çok fazla etki etmez' şeklinde konuştu.

FARİOLİ: OYUNCULARIMIZ ÇOK İYİ İŞ ÇIKARDILAR

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Francesco Farioli ise, 'Öncelikle ekibime teşekkür etmek istiyorum. Hafta içi yaşadığımız olumsuzluklara, zorlu anlara rağmen üstesinden gelmesini bildiler, çok iyi iş çıkardılar. Gösterdikleri efordan ve beceriden dolayı tüm futbolcularıma ve ekibime teşekkürlerimi sunmak istiyorum' dedi.

