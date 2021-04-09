Fatih Karagümrük: "Fabio Borini ve Lucas Biglia'nın test sonuçları pozitif"
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Fatih Karagümrük: "Fabio Borini ve Lucas Biglia'nın test sonuçları pozitif"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Fatih Karagümrük: 'Fabio Borini ve Lucas Biglia'nın test sonuçları pozitif'

Fatih Karagümrük, yarın deplasmanda oynayacakları Galatasaray maçı öncesinde yapılan korona virüs testlerinde Fabio Borini ve Lucas Biglia'nın sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

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Fatih Karagümrük, yarın deplasmanda oynayacakları Galatasaray maçı öncesinde yapılan korona virüs testlerinde Fabio Borini ve Lucas Biglia'nın sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Fatih Karagümrük'ün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray maçı öncesi takımımıza yapılan Covid-19 testleri neticesinde Fabio Borini ve Lucas Biglia'nın test sonuçları pozitif çıkmıştır. Futbolcularımızın genel sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi süreçlerine evlerinde devam edilmektedir" denildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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