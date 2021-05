Fatih Altaylı kendisine gelen mesajı canlı yayında okudu! 'Ganyan bayi' polemiği balon çıktı

Galatasaray'ın sahasında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Galatasaray İdari Direktörü Şükrü Hanedar'ın Sergen Yalçın'a "Haydi ganyan bayiye" dediği iddia edilmişti. Ünlü gazeteci Fatih Altaylı bu olaya canlı yayında açıklık getirdi. Altaylı bu iddiaya dayanarak Şükrü Hanedar'a yönelik sert bir köşe yazısı yazdığını ve bu yazıdan sonra kendisine mesaj atan Hanedar'ın, böyle bir şey demediğini hatta Sergen Yalçın'ın kendisinden özür dilediğini söyledi.

Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray, Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ederek zirve yolunda kritik 3 puanı hanesine yazdırdı. Karşılaşmanın hemen ardından soyunma odası koridorlarında Galatasaray İdari Direktörü Şükrü Hanedar ile Sergen Yalçın arasında tartışma yaşandığı iddia edilmişti. Fatih Altaylı bu iddiayı Hanedar'ın kendisine yolladığı mesajı canlı yayında okuyarak çürüttü.

"HAYDİ GANYAN BAYİYE GİT"

Beyaz TV'nin iddiasına göre Galatasaray İdari Direktörü Şükrü Hanedar, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a bir dönem çok fazla at yarışı oynayarak gündeme gelmesine gönderme yaparak, "Haydi Ganyan bayiye git" diye seslendi. Bunun üzerine Sergen Yalçın'ın "Biz sizi böyle mi misafir ettik, terbiyesiz herifler" kelimelerini kullandığı belirtildi. Öte yandan Galatasaray'ın maç sonu sosyal medya paylaşımında da At figürü dikkat çekti. Bilindiği gibi Sergen Yalçın'ın uzun yıllardır at yetiştiriciliği ve at yarışlarına ilgisi bulunuyor.

SERGEN ÖZÜR DİLEDİ

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Bloomberg ekranlarında bu iddialara açıklık getirdi. Altaylı, Şükrü Hanedar'ın kendisine mesaj atarak, "Fatih abi, 40 yıldır tanıdığın bir insandan böyle bir davranış nasıl beklersin! Ben ne bu cümleyi kurdum ne hakaret ettim, hiçbir şey söylemedim. Hatta Sergen sonradan haber yollayıp, 'pardon senin bana böyle bir şey dediğini söylediler bir hata yapmışım' diyerek benden özür diledi" ifadelerini kullandığını belirtti.