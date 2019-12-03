Fatih Altaylı Hande Sarıoğlu ile tartıştı, stüdyoyu terk etti
Habertürk TV'de Spor Saati programında Hande Sarıoğlu ile Fatih Altaylı arasında sert bir tartışma yaşandı. Fatih Altaylı, yaşanan tartışma sonrası stüdyoyu terk etti.
Fatih Altaylı, Hande Sarıoğlu'nun moderatörlüğünde Emin Çağlar ve Serkan Reçber'in de yorumlarıyla katıldığı Habertürk TV'de yayınlanan Spor Saati adlı programda spor gündemine dair değerlendirmelerde bulunurken ilginç anlar yaşandı.
Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Trabzonspor Galatasaray mücadelesinden sarı kırmızılı futbolcu Ömer Bayram'ın rakibine yaptığı hareket ile ilgili Fatih Altaylı verilen sarı kartın doğru olduğunu ifade etti.
Altaylı'nın yorumunun ardından moderatör Sarıoğlu'nun "Aynı hareketi Emre Belözoğlu yapsaydı yorumunuz ne olurdu?" şeklindeki soru yöneltince stüdyoda gergin anlar yaşandı.
Sorunun kendisine hakaret olduğunu söyleyen Altaylı "Kim olsa aynı yorumu yaparım. Ben ahlaksız bir adam değilim. Bana yaptığın saygısızlıktır. Siz konuşun, ben gidiyorum." şeklinde tepki verdi ve stüdyoyu terk etti.
Rejinin reklam arası verme tavsiyesini geri çeviren Sarıoğlu programa devam etti.
Haber Videosu: Fatih Altaylı Hande Sarıoğlu ile tartıştı, stüdyoyu terk etti
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Feneri.niye.demiyyrsunuz.altayli.hakliCevap Yaz Yayından Kaldır
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Altaylı sen kendi programında yaptıklarına baksana. Programı terketmekle en büyük ahlaksızlığı sen yaptın.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Fatih Altaylı, Hande Sarıoğlu''na karşı son derece saygısız ve küstah bir tutum sergilemiştir. Hande hanım son derece saygılı, sağ duyulu bir şekilde Fatih beyin küstahlıklarına karşı tutu sergilemiştir.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Her şeyi bilme sevdası bunların geninde var ve sadece bunlar biliyor, f. altaylı, h. uluç, a. üstel, f. terim her şeyden anlıyorlar, hep bir kahraman olma çabasıCevap Yaz Yayından Kaldır
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hande hanımda sinirler çelik gibi, daha olgun olmanın yaş ile ilgisinin olmadığının açık örneğiCevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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Aferim Modorotöre Tebrik ederim. Taşı yerine koymuşCevap Yaz 30 3 Yayından Kaldır
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valla fatih altaylı düzgün bir adamda değilsin kendini met etmeCevap Yaz 20 3 Yayından Kaldır
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adam her şeyden anlıyor. rasim ozan kütahyalı gibi9 2 Yayından Kaldır
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Fatih Altaylı boş yapmışCevap Yaz 19 3 Yayından Kaldır
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Emre blzglu ile hiçkimseyi karakter yönünden kiyaslayamazsiniz.cunku süper ligde hiç bu kadar ahlaken çökük seviyesiz bir futbolcu yokCevap Yaz 16 4 Yayından Kaldır