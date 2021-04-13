Fatih Altaylı, Mustafa Cengiz'e ateş püskürdü: Doktor raporu ile görevden alınmalı
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Fatih Altaylı, Mustafa Cengiz'e ateş püskürdü: Doktor raporu ile görevden alınmalı

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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in bugün GS TV ekranlarında sarı-kırmızılı futbolculara söylediği sözler büyük tartışma yarattı. Galatasaray eski yöneticisi ve Habertürk yazarı Fatih Altaylı, sosyal medya hesabından Cengiz'e yönelik çok sert ifadeler kullandı. Altaylı, "Gerekirse doktor raporu ile görevden alınmalıdır" dediği Cengiz için Abdurrahim Albayrak'a da çağrıda bulundu.

Mustafa Cengiz'in bugün GS TV'de söylediği, "Futbolcular haysiyet ve şereflerini hatırlasınlar" sözleri gündeme bomba gibi düştü. Bu açıklama sonrasında adeta çileden çıkan Fatih, Altaylı sosyal medya hesabından Cengiz'e ateş püskürdü.

ABDURRAHİM ALBAYRAK'A ÇAĞRIDA BULUNDU

Sosyal medya hesabından Abdurrahim Albayrak ve yönetimdeki diğer isimlere çağrıda bulunan Altaylı, "Abdurrahim Albayrak ve yönetimdeki diğer Galatasaraylılar, Galatasaray başkanlık koltuğunda oturan zatın yarattığı rezilliğe daha ne kadar ortak olmayı düşünüyorlar" dedi.

Fatih Altaylı'dan Mustafa Cengiz'e çok sert sözler: Gerekirse doktor raporu ile görevden alınmalıdır

"ŞUUR KAYBI YAŞADIĞI ARTIK SAKLANAMAZ"

Daha sonra bir paylaşım daha yapan Altaylı, "Galatasaray spor kulübü başkanlık koltuğunu işgal eden kişinin şuur kaybı yaşadığı artık saklanamaz. Kulübe ve camiaya daha fazla zarar vermeden gerekirse doktor raporu ile görevden alınmalıdır" ifadelerini kullandı.

Fatih Altaylı'dan Mustafa Cengiz'e çok sert sözler: Gerekirse doktor raporu ile görevden alınmalıdır

MUSTAFA CENGİZ NE DEMİŞTİ?

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, GS TV'de MHK Başkanı Serdar Tatlı ve hakemlere tepki gösterirken, sarı-kırmızılı futbolcuları da eleştirmişti.

Cengiz'in futbolcuları eleştirdiği kısım şöyle:

"Futbolcuların haysiyet ve şereflerini hatırlasınlar. Kendilerine oynamıyorlar. Türkiye'nin en büyük camiasındalar. Ölümüne oynamalılar. Bunu neden yapmıyor futbolcularımız. İpinde değil adamın, profesyonelce bakıyor. 2. maç oynamazsa prim alamıyor. Onu da hesaplayabilir. Türk futbolcular nerede o zaman? Ben çıldırıyorum izlerken."

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