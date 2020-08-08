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Fasulyede fiyat karmaşası

Samsun'da kurulan pazarda 10'a yakın fasulye çeşidi satılıyor.

Fasulyede fiyat karmaşası
08.08.2020 17:01 | Son Güncelleme: 08.08.2020 17:05

Samsun'da kurulan pazarda 10'a yakın fasulye çeşidi satılıyor. Pazarın müdavimleri fiyat ve kalitenin hangi türde olduğunu bilerek alışveriş yaparken pazara yolu pek düşmeyenlerse fiyatlardaki farklılıklarla şaşkınlık yaşıyor.

Türkiye'de yaklaşık olarak 80 çeşit fasulye türü yetiştiriliyor. Bunların arasında belli başlı türler lezzetli olarak kabul ediliyor. Fiyatta ve lezzette en iyi fasulyeyi bulabilmek ise ayrı bir marifet. Samsun'un İlkadım ilçesinde kurulan Modern Pazar'da yaklaşık 10 farklı fasulye türü bulunabiliyor. Pazarın müdavimleri aradıklarını bulmakta pek zorlanmasalarda, ilk kez uğrayanlar gördükleri fiyatlara anlam veremiyor. 4 TL'ye de 10 TL'ye de fasulye alabilmek mümkün.

Aynı tezgahta ve her biri farklı fiyatlarda 4 çeşit fasulye bulunabiliyor. Bu nedenle bazı esnaflar fiyatların üzerine fasulye türünü de yazmayı ihmal etmiyor. Yine de fiyatların neden farklı olduğu sorularının muhatabı oluyorlar. Fasulye fiyatları da türleri gibi çeşit çeşit. Ürünün geldiği yere göre ve türüne göre de fiyatı değişiyor.

Vatandaşlardan Şehri ve Nevzat Kocaoğlu çifti, "Balkızın yemeği daha güzel olur tez pişer. Şeker fasulyesi ipliksizdir. O daha güzeldir. En güzeli Tokat barbun fasulyesi. Hepsi güzel. Erikli fasulyesi var. O da enlidir. Çok güzel kavurması olur. Una bulayıp kızartması olur. En tutulanıysa Ayşe kadın fasulyesidir. Ama Balkız da onun eş değeridir. Ayşe kadın balkızdan 2.5 TL daha pahalı. O da çok lezzetli olur. Çok çeşit olduğu için bazen biz de şaşırıyoruz. İnsanlar bütçesi yettiği ürünü alıyor" dedi.

Pazarcı Seyit Sancar, "İnsanların damak tadına göre tercihleri değişiyor. Barbun fasulye var mesela tanesi yeniyor. Şeker fasulye var. Yemeği biraz daha lezzetli pamuk gibi oluyor. Ayşe kadın var. İnsanlar dah çok onu seviyor ve tercih ediyor. İplikli çıktığı için insanlar bazı fasulyeleri almıyorlar. İnsanlar iplikli fasulye sevmiyorlar. Tercihimiz genelde insanların seçtiği fasulyeler oluyor. İnsanlar sürekli fiyatları soruyorlar. Ama fiyatlar ürünün geldiği yere göre sattığımız ürünün türüne göre değişiyor" diye konuştu.

Pazarda Ayşe kadın fasulye 10 TL, şeker fasulyesi 4 ile 6 TL, balkız 7 TL, Tokat barbun 7 TL fiyatından alıcı buluyor. Diğer ürünlerde ise en düşük fiyatlar şöyle: Maydonoz 1 TL, patates 1.25, soğan 1.25, salatalık 3 TL, patlıcan 3 TL, havuç 4 TL, üzüm 5 TL, armut 5 TL. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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