Fashionist, moda ve hazır giyim sektörünü bir araya getirdi

Türkiye'nin 4 dilde düzenlenen ilk moda ve hazır giyim fuarı olarak katılımcılarını 22-27 Şubat'ta çevrim içi ortamda ağırlayan Fashionist Online Moda ve Hazır Giyim Fuarı (Fashionist), defile, sergi, söyleşi ve özel etkinliklerle ilkbahar/yaz sezonu modasını karşıladı.

Türkiye'nin 4 dilde düzenlenen ilk moda ve hazır giyim fuarı olarak katılımcılarını 22-27 Şubat'ta çevrim içi ortamda ağırlayan Fashionist Online Moda ve Hazır Giyim Fuarı (Fashionist), defile, sergi, söyleşi ve özel etkinliklerle ilkbahar/yaz sezonu modasını karşıladı.

Fashionist açıklamasına göre, Fashionist Online Moda ve Hazır Giyim Fuarı, Osmanbey Tekstilci İş İnsanları Derneği (OTİAD) tarafından Ticaret Bakanlığı onayı ve İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) desteğiyle 4 dilde düzenlendi.

Kadın, erkek, abiye, çocuk giyim ve aksesuar modasının 2021 ilkbahar/yaz sezonu ürünlerini gün boyu süren defileler, söyleşi, sergi ve özel etkinliklerle tanıtan fuar, Türk ve dünya pazarına da önemli bir katkı yaptı. Fuar, 7 bin 700'ün üzerinde ürünle gerçekleştirildi.

İstanbul'un moda merkezi Osmanbey'de giyim sektörünün farklı kategorilerinde faaliyet gösteren 71 firmanın katılımı ile gerçekleşen fuar, gerçek fuarlarda olduğu gibi katılımcılarına stantları ziyaret etme fırsatı sundu.

Ziyaretçilerin yeni ürünleri incelerken katılımcı firma yetkilileri ile görüntülü olarak da görüşmeler gerçekleştirebildiği fuar, kadın, erkek, abiye, çocuk giyim modası ve trendleri ile ilgilenen herkesi 6 gün 24 saat boyunca ağırladı.

Fuarın her günü gerçekleştirilen defileler boyunca yeni sezonun trendleri görücüye çıktı. Ferhan Aral düzenlemesi ile 41 farklı firmanın defilesi gerçekleşti.

Verilen bilgiye göre, Türkiye'nin tekstil ve hazır giyimdeki başarısına katkı sağlayanların başında gelen OTİAD, Fashionist Online Moda ve Hazır Giyim Fuarı ile sektöre katkısını sağlamaya devam etti.

2020 yılında Türkiye'nin toplam ihracatı içerisindeki payı yüzde 5'lerde, İstanbul'un ihracatı içerisindeki payı yüzde 7'lerde olan, ihracatının yüzde 40'tan fazlasını AB ülkelerine yapan OTİAD'ın çevrim içi gerçekleştirdiği fuar, firmalara iş hacmi fırsatı da yarattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musab Turan