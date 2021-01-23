Fas'taki Libya görüşmelerinde, üst düzey kurumların yöneticilerinin atanması konusunda anlaşmaya varıldı

Libya Devlet Yüksek Konseyi ile Tobruk Temsilciler Meclisi'ni temsilen Fas'ın Buznika kentinde bir araya gelen 13+13 Komitesi, ülkedeki bazı üst düzey kurumların yöneticilerinin coğrafi olarak dağıtılması konusunda anlaştı.

Libya Devlet Yüksek Konseyi ile Tobruk Temsilciler Meclisi'ni temsilen Fas'ın Buznika kentinde bir araya gelen 13+13 Komitesi, ülkedeki bazı üst düzey kurumların yöneticilerinin coğrafi olarak dağıtılması konusunda anlaştı.

Libya milletvekili Muhammed er-Raid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün başlayan görüşmeler neticesinde, doğu bölgesinin Merkez Bankası Müdürlüğü ve İdari Kontrol Makamı Başkanlığı, güney bölgesinin de Yüksek Mahkeme ve Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu Başkanlığını alması konusunda mutabık kalındığını belirtti.

Raid, batı bölgesinin ise Başsavcılık, Devlet Denetleme Bürosu Başkanlığı ve Yüksek Seçim Komisyonu Başkanlığı görevlerini üstlenmesi konusunda anlaşmaya varıldığını ifade etti.

Fas'ın Buznika ve Tanca kentlerindeki Libya toplantıları

Libya Devlet Yüksek Konseyi ile Hafter'in siyasi müttefiki Temsilciler Meclisi heyetleri arasındaki görüşmeler, Fas'ın Buznika kentinde 6 Eylül'de başladı.

Buznika kentindeki görüşmelerin ilki 6-10 Eylül'de, ikincisi 2-6 Ekim'de, üçüncüsü de 3-5 Kasım'da yapıldı. Bunların ardından dördüncü görüşme ise 2 Aralık'ta yine bir Fas şehri olan Tanca'da gerçekleştirildi. Tanca'daki bu görüşmenin odak noktası yönetimle ilgili bazı üst düzey kurumların yöneticilerinin nasıl seçileceği meselesiydi.

Fas'ta 2015'te imzalanan Suheyrat Anlaşması'nın 15'inci maddesine göre, ülkedeki üst düzey kurumlar "Libya Merkez Bankası Müdürü, Sayıştay Başkanı, İdari Kontrol Birimi Başkanı, Yolsuzlukla Mücadele Heyeti Başkanı, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Yüksek Mahkeme Başkanı ve Başsavcı"dan oluşuyor.

Libya'nın doğusu ve batısında iki ayrı yönetim olması nedeniyle söz konusu üst düzey kurumlarda da çift başlı bir yapı görülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Khalid Mejdoup