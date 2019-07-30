Fas Kralı VI. Muhammed'den genel af kararı: Aftan Hirak Hareketi eylemcileri de faydalanacak
Fas Kralı VI. Muhammed tahta çıkışının 20. yılı onuruna genel af kararı alacağını duyurdu. Hapisteki binlerce kişinin faydalanacağı karara 2016'da ülkeyi sarsan Hirak protestolarına katılan kişilerin de dahil olması dikkat çekti.
Krallıktan yapılan resmi açıklamada aftan faydalanacak kişi sayısının tam olarak 4 bin 764 olacağı belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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