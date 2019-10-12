Falcao salt bae yaptı! Falcao ve Nusret bir araya geldi

12.10.2019 11:57

Dünyaca ünlü futbolcu Falcao fenomen kasap Nusret'in restoranına gitti. Salt bae hareketi yapan Falcao, Nusret'in bıçakla uzattığı eti yedi. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Falcao'ya çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

FALCAO SALT BAE YAPTI!

Fenomen kasap Nusret'in lokantasına giden Falcao, birçok ünlü gibi salt bae'den nasibini aldı. salt bae hareketi yapan ve Nusret'in elinden et yiyen Falcao eğlenceli anları kişisel sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.

"AFİYET OLSUN"

Falcao'nun paylaşımına yorum yazan Galatasaraylı futbolcu Ryan Baben "Afiyet olsun" dedi. Takipçilerden ise "Yarasın", "Seni gol at diye aldık gez diye değil" ve "Sen et ye biz gol yiyelim" gibi yorumlar geldi.