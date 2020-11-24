Falcao'nun Kayseri maçında tribünde telefonla oynaması taraftarların tepkisini çekti
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Falcao'nun Kayseri maçında tribünde telefonla oynaması taraftarların tepkisini çekti

24.11.2020 09:30 | Son Güncelleme: 24.11.2020 09:48

Sakatlığı nedeniyle Kayserispor maçında forma giyemeyen ve Galatasaray kariyerindeki 25. maçını kaçıran Radamel Falcao'nun dün akşam oynanan maçta tribünde telefonuyla vakit geçirmesi, sosyal medyada taraftarların tepkisini çekti.

Galatasaray'ın Kayserispor ile 1-1 berabere kaldığı maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Radamel Falcao, sosyal medyada da gündeme oturdu.

Puan kaybı yaşanan maçın ardından ekrana getirilen ve telefonuyla oynadığı görülen Kolombiyalı golcü için dikkat çeken birçok paylaşım yapıldı.

Falcao'nun Kayseri maçında tribünde telefonla oynaması taraftarların tepkisini çekti

MAÇLARIN NEREDEYSE YARISINI KAÇIRDI

Galatasaray taraftarları, geldiği günden bu yana 29 maçta oynayan ve 25. kez sahaya çıkamayan tecrübeli oyuncuya tepki gösterdi.

Etebo, Luyindama ve Emre Taşdemir'in de sakatlıkları olmasına rağmen takıma girmesi sonrasında Falcao'ya olan tepki sesleri de yükseldi.

Falcao'nun Kayseri maçında tribünde telefonla oynaması taraftarların tepkisini çekti
Falcao'nun Kayseri maçında tribünde telefonla oynaması taraftarların tepkisini çekti
Falcao'nun Kayseri maçında tribünde telefonla oynaması taraftarların tepkisini çekti
Falcao'nun Kayseri maçında tribünde telefonla oynaması taraftarların tepkisini çekti
Falcao'nun Kayseri maçında tribünde telefonla oynaması taraftarların tepkisini çekti
Haber Yorumları (1)
1907: Günahını almayın Sosyal medyada değildi. Enayilerden aldığı paraların hesabını yapıyordu.
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