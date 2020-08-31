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Falcao, Juventus forması giyen Cuadrado'ya Galatasaray'a gelmesi için çağrı yaptı

Geçen sezon Galatasaray'a büyük umutlarla transfer olan Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao, millli takımdan takım arkadaşı Juan Cuadrado'ya sosyal medya hesabından gönderdiği mesaj sarı kırmızılı taraftarları heyecana boğdu.

31.08.2020 10:33 | Son Güncelleme: 31.08.2020 11:13

Bu sezon Süper Lig'de transfer konusunda en durgun takımlardan biri olan Galatasaray'da devreye Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao girdi. Golcü futbolcu sosyal medya hesabından, İtalyan devi Juventus'ta oynayan vatandaşı Juan Cuadrado'ya transfer çağrısı yaptı.

Antrenmanda çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan yıldız oyuncuya Cuadrado'dan cevap geldi ve bunun üzerinde de Falcao, "Come Juan" (Gel Juan) şeklinde bir mesaj yolladı.

Falcao, Juventus forması giyen Cuadrado'ya Galatasaray'a gelmesi için çağrı yaptı

TARAFTAR DA HAREKETE GEÇTİ

Galatasaray taraftarları bu mesajı kısa süre içinde beğeni yağmuruna tuttu ve ardından Cuadrado'ya "Come to Galatasaray" mesajları yollanmaya başlandı. Juventus ile 2 yıl daha sözleşmesi olan 32 yaşındaki Cuadrado, İtalyan ekibinin değişmez isimleri arasında yer alıyor.

HAZIRIM MESAJI VERMİŞTİ

Radamel Falcao daha önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni sezonda geçen sezondan daha istekli ve arzulu olduğunu belirten paylaşımla taraftarı heyecanlandırmıştı.

Yıldız futbolcu gönderisine "Yeni sezonun başlamasını bekliyorum." yazarak paylaşmış ve binlerce beğeni almıştı.

Falcao, Juventus forması giyen Cuadrado'ya Galatasaray'a gelmesi için çağrı yaptı

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Haber Yorumları (1)
HAHA: come come burda yolunacak kaz var come :)
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