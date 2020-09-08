Falcao, Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Inter Miami'de oynamak istiyor
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Falcao, Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Inter Miami'de oynamak istiyor

Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, 2 yıl sonra sarı-kırmızılılarla sözleşmesi sona erdikten sonra, David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'de forma giymek istediğini söyledi.

08.09.2020 08:57 | Son Güncelleme: 08.09.2020 09:06

Galatasaray'ın 34 yaşındaki forveti Radamel Falcao, sarı kırmızılılar ile olan sözleşmesi sona erdikten sonra ABD'ye transfer olmak istediğini duyurdu.

Radamel Falcao, "Galatasaray ile 2 yıllık daha sözleşmem var. Sonrasında Inter Miami'ye gitmek istiyorum. Çünkü, orada birçok Kolombiyalı var ve Miami bana Kolombiya'yı hatırlatıyor." ifadelerini kullandı.

"SPORTİF DİREKTÖRLÜK YAPABİLİRİM"

Falcao, futbolu yakın zamanda bırakmayacağını dile getirerek, "Bir süre daha oynamayı düşünüyorum ama bazen gelecek ile ilgili de hayaller kuruyorum. Sanırım teknik direktörlük yapmayacağım. Futbolla ilgili işler yürütebilirim. Sportif direktör olabilirim." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

"TECRÜBELERİMİ, GENÇ OYUNCULARA AKTARABİLİRİM"

Kolombiyalı yıldız, "Oyuncu menajerliği konusunu da düşündüm. Tecrübeli bir futbolcu olarak genç oyunculara kariyerleri konusunda yardım edebilirim." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Falcao, Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Inter Miami'de oynamak istiyor
Haber Yorumları (1)
PAŞA: hele bi galatasayda oynasın sonra nere giderse gitsin
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