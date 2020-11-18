Faiz kararı öncesi Erdoğan'dan dikkat çeken sözler: Yatırımcımızı yüksek faize ezdirmemeliyiz

Yarın açıklanacak olan Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi TOBB Ekonomi Şurası'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüksek faize yatırımcımızı ezdirmememiz gerekiyor" dedi.

TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şu şekilde:

"Daha Kıbrıs meselesinin ne olduğunu Maraş'ın açılmasının ne olduğunu bilmeyen birine ekonomiyi izah etmek mümkün değildir. KKTC'nin Cumhurbaşkanı bunları davet ediyor, bu davete icap etmiyor. Bizi neden oraya götürmedi diye beni eleştiriyor. Aynı şeyleri bunlar Azerbaycan'da yapmadı mı, Suriye'de, Libya'da yapmadı mı? Azıcık bir samimiyet görsek çok farklı bir şekilde oturur konuşuruz. Ama milletimize saygımız gereği proje siyasetlerle, siyaset bezirganlarıyla işimiz olmaz. Bizim muhatabımız milletimizdir.

"ADIM ADIM TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİ PROJİSİNİ HAYATA GEÇİRDİNİZ"

Yerli otomobil için talip aradığımda hemen sizler çıkıp bu işe talip oldunuz. Adım adım Türkiye'nin otomobili projesini hayata geçirdiniz. Ekonominin kalbinde faaliyet gösteren temsilcilerimizin iş dünyamızın nabzını en iyi şekilde yansıttıklarına inanıyorum.

"YÜKSEK FAİZE YATIRIMCIMIZI EZDİRMEMEMİZ LAZIM"

Yüksek faiz nedeniyle sizler sahada yaşananların tercümanı olarak karar vericilere yol gösteriyorsunuz. Yüksek faizin nelere mal olduğu ortada. Yüksek faizle yatırım yapılabilir mi? İstihdam sağlanabilir mi? Üretim yapılabilir mi? Mümkün değil. Yüksek faize yatırımcımızı ezdirmememiz lazım.

"TÜM DESTEK PAKETLERİNİ HAYATA GEÇİRDİK"

Şu kadar faiz ödüyorum... Bunu söyleyen insanlara zulmetmek doğru mu? Yüksek faizden arındırılmış istihdamdan finansmana nakit akışından teşviklere kadar tüm destek paketlerini hayata geçirdik.

"İNSANA DOKUNAN HİZMETLER GERÇEKLEŞTİRDİK"

Türkiye olarak sürdürülebilir büyümeyi merkeze aldığımız 18 yılı geride bıraktık. İnsana dokunan hizmetler gerçekleştirdik. Türkiye'nin en büyük kalkınma hamlesi bizim dönemimizde başladı."