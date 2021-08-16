Facebook ve Google, Asya Pasifik bölgesi için yeni bir deniz altı kablo sistemi hazırlıyor
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Facebook ve Google, Asya Pasifik bölgesi için yeni bir deniz altı kablo sistemi hazırlıyor

Facebook ve Google, Asya Pasifik bölgesi için yeni bir deniz altı kablo sistemi hazırlıyor
Anadolu Ajansı / Esin Eşkinat Sayılgan - Haberler | Güncel

NEW Google ve Facebook, Asya Pasifik bölgesinde internet kapasitesini artırmak ve 5G bağlantısı sağlamak üzere ortak bir denizaltı kablo sistemi üzerinde çalışıyor.

NEW Google ve Facebook, Asya Pasifik bölgesinde internet kapasitesini artırmak ve 5G bağlantısı sağlamak üzere ortak bir denizaltı kablo sistemi üzerinde çalışıyor.

Singapur, Japonya, Tayvan, Guam ve Filipinler'i birbirine bağlayan Apricot kod adlı projenin 2024'te kullanıma girmesi bekleniyor.

Apricot, bu yılın başlarında Google tarafından açıklanan bir başka kablo sistemi olan Echo'ya bölgedeki Google Cloud ve diğer dijital servislerin altyapısında destek olacak.

Google Global Networking Başkan Yardımcısı Bikash Koley, yazdığı blog gönderisinde, "Echo ve Apricot'un, birlikte, Asya'daki şirket ve yeni girişimlere Güneydoğu Asya, Kuzey Asya ve ABD arasında daha düşük gecikme süreleri, daha fazla bant genişliği ve daha dayanıklı bir bağlantı sunacağını" belirtti.

Facebook Ağ Yatırımları Yöneticisi Nico Roehrich ise Apricot'un, "küresel ağ altyapısını geliştirerek her ay Facebook'u kullanan 3,5 milyar kişiye daha iyi hizmet verme çalışmalarının parçası" olduğunu açıkladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Eşkinat Sayılgan

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