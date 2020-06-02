Facebook çalışanlarından Zuckerberg'e karşı sanal isyan
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Facebook çalışanlarından Zuckerberg'e karşı sanal isyan

Sosyal paylaşım sitesi Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, ilk kez kendi şirketinin çalışanları tarafından yoğun eleştirilere maruz kaldı.

Facebook çalışanlarından Zuckerberg'e karşı sanal isyan
02.06.2020 13:23 | Son Güncelleme: 02.06.2020 13:26

Sosyal paylaşım sitesi Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, ilk kez kendi şirketinin çalışanları tarafından yoğun eleştirilere maruz kaldı. Zuckerberg'in, Trump'ın, "Yağma başlarsa silahların ateşlenmesi de başlar" mesajıyla ilgili bir eylemde bulunmama kararı, Facebook içinde sert eleştirilerin yükselmesine neden oldu.

Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, ilk kez kendi şirketinin çalışanları tarafından yoğun eleştirilere maruz kaldı. ABD'de Afro-Amerikan George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi sonrası büyük olaylar çıktı. Yaşanan kaosun Başkan Donald Trump ile sosyal medya platformları arasındaki soğuk savaş dönemine denk gelmesi dikkat çekti.

ZUCKERBERG'E KARŞI ÇALIŞANLARDAN SANAL AYAKLANMA

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, Trump'ın Minneapolis'teki olaylarla ilgili yazdığı, "Yağma başladığında silahların ateşlenmesi de başlar" mesajıyla ilgili bir eylemde bulunmama kararı aldı. Zuckerberg, "Birçok kişinin, başkanın mesajıyla ilgili tutumumuz nedeniyle üzüldüğünün farkındayım. Ancak politikamız, açıkça zarara ya da tehlikeye neden olmadıkça her fikre yer vermek. Ayrıca bu gönderiyi aynen kullandık çünkü Ulusal Muhafızlar'ın olaya dahil olması ve hükümetin güç kullanma kararı alıp almadığıyla ilgili insanların bilgi sahibi olmasını istedik" diyerek bunu savundu. Twitter ise başkanın mesajını 'şiddeti yüceltiyor' uyarısıyla yayınladı. Kullanıcılar Trump'ın mesajını görmek için önce uyarıya tıkladı. Şirkette her kademeden birçok çalışan, açık bir şekilde Zuckerberg'e eleştiriler yöneltti. Facebook'ta görev yapan onlarca kişi, rakip platform olan Twitter üzerinden yazdıkları mesajlarla Facebook CEO'sunu topa tuttu. Bir çalışan, "Mark'ın, Trump'ın şiddeti açıkça tetikleyen son mesajları hakkında bir şey yapmama kararına asla katılmayan bir Facebook çalışanıyım ve şirket içinde yalnız değilim. Irkçılık konusunda tarafsız bir konum yok" tweetini attı.

     

             


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

Haberler

ABD'deki iç savaş şiddetleniyor! Göstericiler, polisleri öldürmeye başladı Haber
ABD'deki iç savaş şiddetleniyor! Göstericiler, polisleri öldürmeye başladı
Rusya, mutasyon geçiren ölümcül kene tehlikesiyle karşı karşıya Haber
Rusya, mutasyon geçiren ölümcül kene tehlikesiyle karşı karşıya
Protestoların odağındaki Trump, Beyaz Saray'dan yürüyerek ayrılarak göstericilere meydan okudu Haber
Protestoların odağındaki Trump, Beyaz Saray'dan yürüyerek ayrılarak göstericilere meydan okudu
ABD'deki gösterileri 'İç terör' olarak tanımlayan Trump, ağır silahlı orduyu göreve çağırdı Haber
ABD'deki gösterileri "İç terör" olarak tanımlayan Trump, ağır silahlı orduyu göreve çağırdı
Koronavirüse yakalanan ve ten rengi koyulaşan Çinli doktor Hu Weifeng hayatını kaybetti Haber
Koronavirüse yakalanan ve ten rengi koyulaşan Çinli doktor Hu Weifeng hayatını kaybetti
ABD'de iç savaş sinyali! Ordunun hava üssüne yapılan saldırıda 2 Amerikan askeri öldürüldü Haber
ABD'de iç savaş sinyali! Ordunun hava üssüne yapılan saldırıda 2 Amerikan askeri öldürüldü
Tüm dünya koronavirüsle boğuşurken Kongo'da Ebola salgını patlak verdi
Tüm dünya koronavirüsle boğuşurken Kongo'da Ebola salgını patlak verdi
Donald Trump pedofili mi? Dünyaca ünlü hacker grubu belgeleri paylaştı
Donald Trump pedofili mi? Dünyaca ünlü hacker grubu belgeleri paylaştı
Son dakika: Taliban'ı ABD ile barış masasına oturtan lider, koronavirüsten hayatını kaybetti
Son dakika: Taliban'ı ABD ile barış masasına oturtan lider, koronavirüsten hayatını kaybetti
ABD'de sular durulmuyor! Washington ve New York'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi
ABD'de sular durulmuyor! Washington ve New York'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi
ABD'de durumun ciddiyetini özetleyen kare! Silahlara susturucu takıp sahaya indiler
ABD'de durumun ciddiyetini özetleyen kare! Silahlara susturucu takıp sahaya indiler
97 milyon nüfuslu Vietnam'da koronavirüste ölen yok
97 milyon nüfuslu Vietnam'da koronavirüste ölen yok
Eylemlerdeki para alışverişi görüntüsünü paylaşan Trump'tan tehdit gibi sözler: Anarşist, seni görüyoruz
Eylemlerdeki para alışverişi görüntüsünü paylaşan Trump'tan tehdit gibi sözler: Anarşist, seni görüyoruz
Çin'de son 3 haftanın en yüksek koronavirüs vaka sayısı tespit edildi
Çin'de son 3 haftanın en yüksek koronavirüs vaka sayısı tespit edildi
George Floyd'u öldüren polis memuru kimsenin kaçamadığı hapishaneye gönderildi
George Floyd'u öldüren polis memuru kimsenin kaçamadığı hapishaneye gönderildi
ABD'deki gösteriler çığırından çıktı! Trilyonluk mercedesleri yaktılar
ABD'deki gösteriler çığırından çıktı! Trilyonluk mercedesleri yaktılar
Bağımsız heyet, Floyd'un ölüm nedeninin boğulma olduğunu açıkladı
Bağımsız heyet, Floyd'un ölüm nedeninin boğulma olduğunu açıkladı
Her şey bir anda oldu! Motosikletli sürücü dezenfekte edilirken alev aldı
Her şey bir anda oldu! Motosikletli sürücü dezenfekte edilirken alev aldı
ABD Başkanı Donald Trump'ın terör örgütü ilan etmek istediği Antifa hareketi nedir?
ABD Başkanı Donald Trump'ın terör örgütü ilan etmek istediği Antifa hareketi nedir?
Partiye katıldıktan sonra koronavirüse yakalanan Belçika Prensi Joachim, özür diledi
Partiye katıldıktan sonra koronavirüse yakalanan Belçika Prensi Joachim, özür diledi
ABD'nin başkenti Washington'da gösteriler nedeniyle 2 günlük sokağa çıkma yasağı
ABD'nin başkenti Washington'da gösteriler nedeniyle 2 günlük sokağa çıkma yasağı
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve ailesi koronavirüse yakalandı
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve ailesi koronavirüse yakalandı
ABD'de şiddet eylemlerine dönen protestolarda bir muhabir kapkaça uğradı
ABD'de şiddet eylemlerine dönen protestolarda bir muhabir kapkaça uğradı
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde nehre giren Türk öğrencinin cansız bedeni bulundu
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde nehre giren Türk öğrencinin cansız bedeni bulundu
New York Belediye Başkanı'nın kızı ABD'deki protestolarda gözaltına alındı
New York Belediye Başkanı'nın kızı ABD'deki protestolarda gözaltına alındı
ABD'de isyan ateşi büyüyor! Zenginlerin ikamet ettiği kentten yeni yağma görüntüleri geldi
ABD'de isyan ateşi büyüyor! Zenginlerin ikamet ettiği kentten yeni yağma görüntüleri geldi
İngiltere'de karantinadan çıkan Kraliçe Elizabeth 72 gün sonra ilk kez görüntülendi
İngiltere'de karantinadan çıkan Kraliçe Elizabeth 72 gün sonra ilk kez görüntülendi
Her şey 20 dolarla başladı, toplam 8 dakika sürdü! İşte ABD'yi savaş alanına çeviren Floyd cinayetinin tüm detayları
Her şey 20 dolarla başladı, toplam 8 dakika sürdü! İşte ABD'yi savaş alanına çeviren Floyd cinayetinin tüm...
ABD'deki protestolara polis memurları da katılmaya başladı
ABD'deki protestolara polis memurları da katılmaya başladı
Yunan'ın Ayasofya hazımsızlığı devam ediyor! Tarihi camiye bayrak astılar
Yunan'ın Ayasofya hazımsızlığı devam ediyor! Tarihi camiye bayrak astılar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Rüştü Zorlu Meral Akşener Adnan Menderes Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Ali Uğur Cem Yılmaz Acun Ilıcalı
Spor Mete Gazoz Fatih Terim Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Ankara Haziran Oyunlar Galatasaray
Şu an buradasınız: Facebook çalışanlarından Zuckerberg'e karşı sanal isyan - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.6.2020 13:26:46. #1.14#
title