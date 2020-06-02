Facebook çalışanlarından Zuckerberg'e karşı sanal isyan Sosyal paylaşım sitesi Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, ilk kez kendi şirketinin çalışanları tarafından yoğun eleştirilere maruz kaldı.

Sosyal paylaşım sitesi Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, ilk kez kendi şirketinin çalışanları tarafından yoğun eleştirilere maruz kaldı. Zuckerberg'in, Trump'ın, "Yağma başlarsa silahların ateşlenmesi de başlar" mesajıyla ilgili bir eylemde bulunmama kararı, Facebook içinde sert eleştirilerin yükselmesine neden oldu.

Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, ilk kez kendi şirketinin çalışanları tarafından yoğun eleştirilere maruz kaldı. ABD'de Afro-Amerikan George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi sonrası büyük olaylar çıktı. Yaşanan kaosun Başkan Donald Trump ile sosyal medya platformları arasındaki soğuk savaş dönemine denk gelmesi dikkat çekti.

ZUCKERBERG'E KARŞI ÇALIŞANLARDAN SANAL AYAKLANMA

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, Trump'ın Minneapolis'teki olaylarla ilgili yazdığı, "Yağma başladığında silahların ateşlenmesi de başlar" mesajıyla ilgili bir eylemde bulunmama kararı aldı. Zuckerberg, "Birçok kişinin, başkanın mesajıyla ilgili tutumumuz nedeniyle üzüldüğünün farkındayım. Ancak politikamız, açıkça zarara ya da tehlikeye neden olmadıkça her fikre yer vermek. Ayrıca bu gönderiyi aynen kullandık çünkü Ulusal Muhafızlar'ın olaya dahil olması ve hükümetin güç kullanma kararı alıp almadığıyla ilgili insanların bilgi sahibi olmasını istedik" diyerek bunu savundu. Twitter ise başkanın mesajını 'şiddeti yüceltiyor' uyarısıyla yayınladı. Kullanıcılar Trump'ın mesajını görmek için önce uyarıya tıkladı. Şirkette her kademeden birçok çalışan, açık bir şekilde Zuckerberg'e eleştiriler yöneltti. Facebook'ta görev yapan onlarca kişi, rakip platform olan Twitter üzerinden yazdıkları mesajlarla Facebook CEO'sunu topa tuttu. Bir çalışan, "Mark'ın, Trump'ın şiddeti açıkça tetikleyen son mesajları hakkında bir şey yapmama kararına asla katılmayan bir Facebook çalışanıyım ve şirket içinde yalnız değilim. Irkçılık konusunda tarafsız bir konum yok" tweetini attı.

Kaynak: DHA