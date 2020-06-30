Fabrikadan çıktığı gibi duruyor: 1997 model otomobili 70 bin liraya satın aldı
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Fabrikadan çıktığı gibi duruyor: 1997 model otomobili 70 bin liraya satın aldı

Kırıkkale'de otomobil tutkunu bir kişi, orijinalliğini koruyan ve üzerinde koltuk naylonu bile duran 1997 model otomobili 70 bin liraya satın aldı.

Fabrikadan çıktığı gibi duruyor: 1997 model otomobili 70 bin liraya satın aldı
30.06.2020 09:14 | Son Güncelleme: 30.06.2020 09:18

Kırıkkale'de otomobil tutkunu bir kişi, orijinalliğini koruyan ve üzerinde koltuk naylonu bile duran 1997 model otomobili 70 bin liraya satın aldı.

Kırıkkale'de yaşayan Fatih Yunus Güzel, 1997 model Tofaş Doğan SLX marka otomobili yaklaşık 1 ay önce Aydın'ın Çine ilçesinden 70 bin liraya satın aldı. Kilometre yazmasın diye kurtarıcı ile getirdiği otomobilini iş yerinde sergileyen Güzel'in 8 bin 500 kilometredeki otomobili orijinalliği ve temizliğiyle görenleri şaşırtıyor. Fabrikadan ilk çıktığı gibi duran otomobil, saat gibi de çalışıyor. Her gün iç ve dış temizliği yapılan aracın değişen parçası da bulunmuyor.

"Otomobili ilk sahibinden aldım"

Genelde de yerli arabaları almayı tercih ettiğini ifade eden Fatih Yunus Güzel, internetten araştırarak bulduğu 1997 model otomobili ilk sahibinden 70 bin liraya satın aldığını söyledi. Otomobilin 8 bin 500 kilometrede olduğunu kaydeden Güzel, "En son aldığımız aracımız da bu. Kilometresi şu anda 8 bin 500 kilometrede orijinal kilometresi. Fabrikadan çıktığıyla fabrika boyası. İçiyle dışıyla fabrikasyon bir araç. Bu aracımızı Aydın'dan Arif amcadan aldık. Kendisi çok güzel korumuş çok güzel bakmış. Kendisi ilk sahibiydi. Biz de bu saatten sonra onun koruduğu kadar korumaya çalışacağız. Sevdiğimiz bir araç şu an aldık bakalım. Aldığımız günden beri taliplisi var. Kar elde etmek için aldığımız araç değil. Biz bunu sevdiğimiz için aldık" dedi.

"Hem kilometresi düşük hem de temiz zor denk geliyor"

Aracı 70 bin liraya pazarlıksız satın aldığını belirten Güzel, "Kilometresi düşük olduğu için ve arabanın kendisi temiz olduğu için. Hem kilometresi düşük hem de temiz zor denk geliyor. Bu aracı fabrikadan çıktığı gibi olduğu için aldık. İnternette 70 bin lira yazıyordu. 70 bin liraya pazarlıksız aldık. Buraya geldik muayenesi yoktu. Birkaç günü vardı. Kurtarıcı ile muayenesini yaptık. Şu anda da sehpaya kaldırdık. Bunun bezi var arada sırada tozunu alıyoruz. Arada da çalıştırıyoruz sıkıntı olmasın diye. Sehpada da yatırıyoruz şu an için" ifadelerini kullandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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