Fabrika İşçisiydi, Kurduğu Çiftlikle Kendi İşinin Patronu Oldu

Kocaeli Ambarcı köyünde yaşayan 28 yaşındaki Mustafa Karaca, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin "Doğal Gezen Tavukçuluk Destekleme Projesi" sayesinde hayalini gerçekleştirdi. Bir fabrikada işçi olarak çalışan Karaca, Ambarcı köyündeki 2 dönümlük arazisi üzerine Büyükşehir Belediyesinin yüzde 50 hibe desteğiyle kurduğu kümeste 250 tavukla yumurta üretimi gerçekleştiriyor. Kümeste günlük 130 yumurta üretimi gerçekleştiren Karaca, kendi işinin patronu oldu.

İŞ ARKADAŞLARININ TALEBİYLE BAŞLADI

Yumurta üretimine iş yerindeki arkadaşlarının köy yumurtası isteğiyle başladığını söyleyen Karaca, "Fabrikadaki çalışma arkadaşlarım köyde oturduğumu bildiklerinden benden sürekli olarak köy yumurtası istiyordu. Bende evimizdeki küçük kümesten yumurta alıp fabrikadaki arkadaşlarıma satıyordum. Zaman geçtikçe yumurta talepleri arttı. Köydeki komşularımızdan yumurta alıp fabrikada satıyordum. Daha sonrasında büyük bir kümes kurmaya karar verdim" dedi.

YÜZDE 50 HİBE DESTEĞİYLE HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Tek başına büyük bir kümes kurmak için maddi duruma sahip olmadığını anlatan Karaca, "Bir arkadaşım Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Doğal Gezen Tavukçuluk Destekleme Projesi ilanını görmüş. Zaten bende arkadaşlarımla bir imkan olsa da büyük bir kümes kursam diye sürekli konuşuyordum. Bende bu proje için Büyükşehir Belediyesi ile görüştüm. Sonuç olarak yüzde 50 hibeyle bu kümes yapıldı. 2013 yılından bu yana böyle bir kümes kurmayı hep hayal ediyordum. Hayalim Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle gerçek oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'na proje için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.