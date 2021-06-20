F1 Fransa Grand Prix'sinde zafer Max Verstappen'in
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F1 Fransa Grand Prix'sinde zafer Max Verstappen'in

F1 Fransa Grand Prix'sinde zafer Max Verstappen'in
Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 7. yarışı Fransa Grand Prix'sini Red Bull takımından Max Verstappen kazandı.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 7. yarışı Fransa Grand Prix'sini Red Bull takımından Max Verstappen kazandı.

Sezonun 7. mücadelesi, Fransa'nın Le Castellet bölgesindeki 5 bin 842 metrelik Paul Ricard Pisti'nde 53 tur üzerinden yapıldı.

Yarışa ilk sıradan başlayan Hollandalı sürücü, ilk virajda pist dışına çıkarak liderliği Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton'a kaptırmasına rağmen pit-stop ve yeni lastik stratejileri ile yarışın son iki turuna girilirken yeniden liderliğe yükseldi.

Yarışı 1: 27: 25.770'lik derecesiyle ilk sırada tamamlayarak kariyerindeki 13'üncü Formula 1 zaferini yaşayan Verstappen, pilotlar klasmanında liderliğini de sürdürdü.

Yarışı liderin 2.904 saniye gerisinde tamamlayan Hamilton ikinci, liderden 8.811 saniye sonra bitiş çizgisini geçen Verstappen'in takım arkadaşı Meksikalı Sergio Perez ise üçüncü oldu.

Formula 1'de sezonun 8. yarışı Avusturya Grand Prix'si, 27 Haziran'da yapılacak.

Pilotlar ve takımlar klasmanı

Fransa Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

Pilotlar klasmanı

1. Max Verstappen (Hollanda): 131 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 119

3. Sergio Perez (Meksika): 84

4. Lando Norris (Büyük Britanya): 76

5. Valtteri Bottas (Finlandiya): 59

Takımlar klasmanı

1. Red Bull: 215

2. Mercedes: 178

3. McLaren: 110

4. Ferrari: 94

5. AlphaTauri: 45

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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