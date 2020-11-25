F.Bahçe'ye Mesut Özil müjdesi! Kariyerine Avrupa'da devam edecek
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F.Bahçe'ye Mesut Özil müjdesi! Kariyerine Avrupa'da devam edecek

25.11.2020 09:48 | Son Güncelleme: 25.11.2020 09:55

Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Mesut Özil ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Arsenal'in takımdan göndermek istediği Alman yıldızın sezon sonuna kadar takımda kalacağı ve sözleşmesinin bitmesinin ardından kariyerine Avrupa'da devam edeceği belirtildi.

Sezon sonunda Arsenal ile sözleşmesi sona erecek olan Mesut Özil, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde sıcaklığını koruyor. İngiliz basınından sarı-lacivertlileri oldukça yakından ilgilendirecek bir haber geldi.

İddialara göre Mesut Özil bu sezon Arsenal forması giymemesine rağmen sözleşmesinin bitmesini bekleyecek ve devre arasında takımdan ayrılmayacak.

TEKLİFLERİ KARİYER PLANLAMASINA GÖRE DEĞERLENDİRECEK

Ada basını ayrıca yıldız futbolcunun özellikle ABD'den ciddi teklifler aldığını ancak kariyerini Avrupa'da devam ettirmeye daha sıcak baktığını yazdı. Mesut'un ABD'yi ikinci planda tuttuğu ve teklifleri menajeriyle yaptığı kariyer planlamasına göre değerlendireceği belirtildi.

İLK TERCİHİ FENERBAHÇE

Bu transfer konusunda şu an sessiz bir şekilde bekleyen Fenerbahçe'nin sezonun bitmesine yakın harekete geçmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Mesut'un ilk tercihin sarı-lacivertli formayı giymek olduğu da gelen bilgiler arasında.

(Takvim)

F.Bahçe'ye Mesut Özil müjdesi! Kariyerine Avrupa'da devam edecek
Haber Yorumları (2)
VEZIR: MILLI TAKIMDA OYNAMAYIP FENERE GELIRSE ZATEN. . KARAKTERSIZDIR BENIM GOZUMDE. . .
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FENERLY: sakın gelme ulan sakın !!!
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