F.Bahçe efsanesi Alex, teknik direktör olarak futbola geri dönüyor
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F.Bahçe efsanesi Alex, teknik direktör olarak futbola geri dönüyor

25.11.2020 16:47 | Son Güncelleme: 25.11.2020 17:30

Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Alex de Souza, teknik direktör olmaya hazırlanıyor. Brezilyalı eski futbolcu, 2021 yılında takım çalıştırmak istediğini söyledi.

Teknik direktörlük eğitimi alan ve Coritiba'da staj yapan Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza, futbola geri dönüyor. 43 yaşındaki eski futbolcu, teknik direktörlük kariyeri ve hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte Alex de Souza'nın teknik direktörlük ile ilgili açıklamalarından satır başları;

"Gerçekten teknik adam olmaya karar verdiğimde, doğrudan A Lisansı mı yoksa B Lisansı mı almam gerektiği konusundan şüphelerim vardı. İlk olarak Brezilya'da genç oyuncuları eğitmek için B Lisansı'nı seçtim. Profesyonel futbolla ilgilenmeden dört yıl geçirdim. Son iki yılda kendimi öğrenmeye adadım. Ve şimdi kendi alanıma geri dönme zamanım geldi."

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"Şans ya da tercihler nedeniyle, oynadığım takımlarda kaptan olduğum için teknik heyet ve yönetimlerle çok fazla konuşuyorsunuz. 2014'te futbola nokta koyduktan sonra yeni kariyer planlamamı yaptım. Formamı çıkardım, ailemle zaman geçirdim, futbol dünyasından uzaklaştım. Yeni kariyerimi hayal ettim, bunun üzerine çalıştım. Ve artık başlamak için zamanın geldiğine inanıyorum."

"BİRÇOK TEKLİF ALDIM"

"Futbolculuk dönemimde ayrıntılarla çok fazla ilgilenirdim. Teknik adamlık dönemimde de böyle yapacağım. Çok iyi organizasyonla çalışan biriyim, bu yüzden çalıştığım yerin her anlamda organize olmasını istiyorum. Ve ayrıca futbolcularla yakından ilgilenen, onlara çok fazla enerji harcamak isteyen bir teknik adam olacağım."

"Son yıllarda kulüp çalıştırmak için birçok teklif aldım. Ancak bu teklifleri henüz erken olduğu için kabul etmedim. Akademiye giderek teorik eğitimlerimi tamamladım, lisans aldım. 2021 yılında teknik direktör olmaya karar verdim."

"4 YILDIR HER GÜN ÇALIŞIYORUM"

"İnsanlar hala kişinin bilgisine göre değil, adına bakarak anlaşmalar yapıyor. Adımla bir yere gelmek isteseydim zaten çoktan bir yerde çalışmaya başlamış olurdum. Eğitim almadan bu teklifler gelince kendimi kötü hissettim. Benimle aynı kariyerde olmayan, hatta futbolcu olmayan ama teknik adamlık için birçok eğitim almış, bu işe kafa yormuş insanlar var ama onlara teklif yapılmıyor. Kendimi daha iyi hissetmek için bildiklerimi konuşmalıyım ve bu işin eğitimini almalıydım."

"Bu işin teorik kısmı hakkında bilgim yoktu ve eğitim almaya karar verdim. Neredeyse dört yıldır her gün çalışıyorum. Eski bir futbolcu olarak bu işin teorik kısmı ve pratik kısmı hakkında konuşacak temelim var. Ancak teknik adamlıkta işin pratik kısmını çalışmaya başladığımda kazanacağım."

"YÜZLEŞMEYE HAZIRIM"

"Teknik adamlardan büyük beklentiler var. Teknik adamlar çok fazla hata yapabilir, ben de yapacağım. Bir başkanın, bir taraftarın, bir gazetecinin beklentilerini çoğu zaman karşılayamayabilirsiniz. Yaşanabileceklerin farkındayım, oyuna ve mesleğime yönelik her şeyi en ince ayrıntısına kadar analiz ederek yaşayacaklarımla yüzleşmeye hazırım."

"Teknik direktörlük, futbolculuktan farklı bir şey. Bunu bilerek ilk işime başlayacağım ve neler olacağını göreceğiz. Yaptığım işe ve bunun sonunda neler olabileceğine bağlı kalarak çalışacağım."

F.Bahçe efsanesi Alex, teknik direktör olarak futbola geri dönüyor

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Haber Yorumları (1)
YORUMCU: bu adam resmen helyum balonu gibi oldu bizim türkler sayesinde oda kendini bi ağardan satıyo ki sorma ne nazlandın arkadaş tıpış tıpış gelen gene fenere yani belli neyin nazını yapıyon onca karizman da gelince sönecek gidecen bu hkayede bitecek bendeki kehanet bu yönde :))))) efsanelrden kimse futboldan sonra çok da başarılı olmuyo çünkü yetenek zeka ile vücutta birlşir bendeki gibi başkasına onu anlatamazsın Allah verdiyse verdi yoksa yok :))
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