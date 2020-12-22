F.Bahçe'de bir futbolcu ve bir personelin koronavirüs testi pozitif çıktı

Süper Lig'in 14. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek olan Fenerbahçe'de koronavirüs gelişmesi yaşandı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, bir futbolcu ve bir personelin test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir ile oynayacağı Süper Lig maçı öncesinde yapılan koronavirüs testlerinde bir futbolcu ve bir idari personelin sonuçlarının pozitif olduğu duyuruldu.

"İZOLASYON VE TEDAVİ SÜREÇLERİ BAŞLADI"

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Medipol Başakşehir maçına yönelik Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde takımımıza ve personelimize yapılan rutin Covid-19 testlerinde; bir futbolcu ve bir idari personelimizin sonuçları pozitif olarak gelmiştir. İzolasyon ve tedavi süreçleri başlamıştır" ifadelerine yer verildi.