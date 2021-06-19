Dzeko ile her konuda anlaşan F.Bahçe Başkanı Ali Koç, seçim günü ortalığı sallayacak
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Dzeko ile her konuda anlaşan F.Bahçe Başkanı Ali Koç, seçim günü ortalığı sallayacak

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Türkiye'ye tatile gelen ve tekliflere açık olduğunu ifade eden Edin Dzeko'yu kapan Fenerbahçe oldu. Sarı-Lacivertliler'in Başkanı Ali Koç'un, Dzeko ile her konuda anlaşmaya vardığı iddia edildi. Başkan Koç'un seçim günü kongrede Dzeko transferini açıklayacağı belirtildi.

Fenerbahçe, dünyaca ünlü forvet Edin Dzeko transferiyle bombayı patlatıyor. Başkan Ali Koç'un seçim hediyesi Dzeko olacak. Boşnak golcü ile yapılan görüşmede tüm şartlarda anlaşma sağlandı. Sözcü'den Sercan Hamzaoğlu'nun aktardığı haberde; Başkan Koç, seçim günü Edin Dzeko'yu duyuracak.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Ali Koç, yaz tatilini Türkiye'de geçiren 35 yaşındaki golcü futbolcuyla iletişime geçti ve yıllık ücret konusunda anlaşma sağladı. Dzeko'nun 3.5 milyon euro civarında maaş alacağı konuşuluyor.

ALİ KOÇ'UN AÇIKLAMASI BEKLENİYOR

1 yıl daha sözleşmesi bulunan Roma'yla yapılacak görüşmelerde son pürüzlerin giderilmesi bekleniyor. Gelecek hafta yapılacak seçimli kongrede Ali Koç'un dev transferi açıklaması bekleniyor.

TÜRKİYE'YE HİÇ YABANCI DEĞİL

Dzeko, Türkiye kültürüne çok hakim bir oyuncu. Menajerleri Türk ve hemen hemen her sene tatile ülkeye geliyor. Beşiktaş da birçok kez Boşnak forvetle temasa geçmişti. Ancak anlaşmayı yapan Fenerbahçe oldu.

F.Bahçe Başkanı Ali Koç, gol makinesi Edin Dzeko ile her konuda anlaşmaya vardı

"4-4-2'NİN ÇİFT FORVETİ"

Sarı-Lacivertliler'in yeni transferi Serdar Dursun, tatil yaparken denk geldiği Dzeko'yla fotoğrafını paylaşıp "4-4-2'nin çift forveti" esprisi yapmıştı.

YAŞINA RAĞMEN FORMDA

1.93 boyundaki Boşnak forvet, geçen sezon Roma formasıyla 42 maça çıkıp 14 gol ve 4 asistle oynamıştı. Dzeko, en parlak kariyerini geçirdiği Manchester City'de 2 şampiyonluk yaşamıştı.

Dzeko ile her konuda anlaşan F.Bahçe Başkanı Ali Koç, seçim günü ortalığı sallayacak
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