Ezine'de öğrenciler "İstiridyeler Benim Kitaplığım" projesi ile kitapların dünyasına yolculuk ediyor

Ezine Gazi Ortaokulu öğrencileri "İstiridyeler Benim Kitaplığım" eTwinning projesiyle kitapların büyülü dünyasında keşfe çıkarken yaşlarına uygun içeriklerdeki kitapları okuyup akranlarına da tavsiye ediyorlar.

Ezine Gazi Ortaokulu öğrencileri "İstiridyeler Benim Kitaplığım" eTwinning projesiyle kitapların büyülü dünyasında keşfe çıkarken yaşlarına uygun içeriklerdeki kitapları okuyup akranlarına da tavsiye ediyorlar.

Öğrencilerin özellikle ahlaki gelişimlerini olumsuz etkileyen kitapları ayırt etmeleri, okudukları kitabı akranlarıyla paylaşmak suretiyle kişisel gelişimlerine katkıda bulunmaları ve kitap kardeşliği yoluyla paylaşmanın güzelliğini yaşamaları hedeflenen projeyi dört okul yürütmekte.

Proje kuruculuğunu Konya Mehmet Ali Atiker İmam Hatip Ortaokulu Türkçe öğretmeni Ayşe Kaçar'ın üstlenirken Ezine Gazi Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Derya Çeğil, Denizli Çardak Ortaokulu İngilizce öğretmeni Ziynet Altınel Yüncü ve Kırşehir Yukarı Homurlu Ortaokulu Türkçe öğretmeni Havva Ülger proje ortaklığı yapıyor.

Derya Çeğil, AA muhabirine, proje hakkında bilgi verdi.

Tıpkı istiridyelerin kendilerini zararlı maddelerden korumaya çalışırken içinde inciler oluşturması gibi kötüden uzaklaşarak iyiye ulaşma ümidiyle yola çıktıklarını ifade eden Çeğil, "Özellikle son dönemde çocuk kitapları olarak piyasada bulunan bazı kitapların çocukların ruhsal, zihinsel gelişimlerine zarar verecek içeriklerde olmasından duyduğum rahatsızlığa çözüm olacak bu projede yer almaktan son derece mutluyum. Proje ortaklarıyla seçtiğimiz kitaplar sayesinde öğrencilerimin hem gelişimlerine katkı sağlayacak, onları kültürel değerleri özümsetecek eserlerle buluşturmaktan hem de soluksuz okuyacakları kitaplarla kalplerindeki okuma sevgisinin filizlenmesine katkı sağlayabiliyor olmaktan çok memnunum. Her ay çeşitli etkinlikler yoluyla projemizi keyifli bir şekilde sürdürüyoruz.Velilerden aldığım olumlu dönütlerle özellikle dünyanın yaşadığı bu pandemi sürecinde öğrencilerin böyle projelerle kendilerini geliştirmelerinin önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

Derya Çeğil, Haziran ayında sona erecek olan projenin etkinliklerinin istiridyeler ismiyle sosyal medya hesaplarından duyurulacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Birol Güngördü