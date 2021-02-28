Ezgjan Alioski Leeds ile sözleşme uzatmayacak! Galatasaray, talipleri arasında ilk sırada
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Ezgjan Alioski Leeds ile sözleşme uzatmayacak! Galatasaray, talipleri arasında ilk sırada

28.02.2021 16:48 | Son Güncelleme: 28.02.2021 16:53
Ezgjan Alioski Leeds ile sözleşme uzatmayacak! Galatasaray, talipleri arasında ilk sırada

Devre arası transfer döneminde adı Galatasaray ile anılan Ezgjan Alioski için Leeds United kararını verdi ve oyuncunun sezon sonunda serbest kalacağı belirtildi. Makedon oyuncunun talipleri arasında Galatasaray'ın ilk sırada yer aldığı belirtildi.

Galatasaray, kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek sol bek Marcelo Saracchi'nin boşluğunu dolduracak alternatif isimler için çalışmalarını sürdürüyor. Galatasaray'ın devre arasında Leeds United'dan Ezgjan Alioski için temaslarda bulunduğu belirtilmişti.

Football Insider'a göre Leeds United'da karar verildi ve bu karar da oyuncuya iletildi. Leeds United, Alioski'ye yeni bir takım bulmak adına görüşmeler yapabileceğini belirtti. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Makedon oyuncuyla sözleşme uzatılmayacağı kendisine iletildi.

YENİ TAKIMI İÇİN GÖRÜŞMELERE BAŞLAYACAK

Ocak ayında Galatasaray'ın kendisiyle görüşmeler gerçekleştirdiği aktarılırken Leeds'in kararı sonrası yeni sezon adına takımlarla görüşmeye başlaması bekleniyor. Alioski'yi isteyen takımlar arasında Galatasaray'ın ilk sırada yer aldığı belirtildi.

Devre arasında Leeds'de kalmak istediği belirtilen oyuncu, şimdi ayrılığa hazırlanıyor. Leeds United'da 10 numaralı formayı giyen Alioski, sol ön oyuncusu olarak transfer edilse de İngiliz ekibinde sol bekte forma giyiyordu. 2017'de İsviçre ekibi Lugano'dan 2.5 milyon Euro bonservis ücretiyle transfer edilen 29 yaşındaki oyuncu, Leeds United formasıyla 158 maça çıkarken 22 gol, 16 asistlik katkı sağladı.

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