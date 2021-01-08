Başkan seçim zamanı söz vermişti! Eyyübiye Belediyesi'nin gelir gider tablosu açıklandı
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Başkan seçim zamanı söz vermişti! Eyyübiye Belediyesi'nin gelir gider tablosu açıklandı

08.01.2021 15:55 | Son Güncelleme: 08.01.2021 16:34
Başkan seçim zamanı söz vermişti! Eyyübiye Belediyesi'nin gelir gider tablosu açıklandı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, seçim zamanı gelir-gider tablosunu açıklayacağına söz vermişti. Kuş, 1 Ekim-31 Aralık 2020 tarihleri arasındaki gelir gider tablosunu paylaştı.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, seçim sürecinde dile getirdiği belediyenin gelir-gider tablosunu açıkladı. Kuş, 1 Ekim- 31 Aralık tarihleri arasındaki gelir gider tablosunu sosyal medya hesaplarından paylaştı.

TOPLAM GELİR 58,1 MİLYON TL OLDU

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş tarafından, 1 Ekim- 31 Aralık 2020 tarihleri arasındaki gelirler; İller Bankası geliri 38 milyon 277 bin 983,53, öz gelirler 19 milyon 846 bin 896,10, toplamda 58 milyon 124 bin 879,63 şeklinde açıklandı.

TOPLAM GİDER 59,5 MİLYON TL OLDU

Giderler ise, personel giderleri 25 milyon 39 bin 609,23, SGK giderleri, 681 bin 150,82, Mal ve Hizmet Giderleri 15 milyon 719 bin 523,09, faiz giderleri, 936 bin 658,61, cari transferler, 3 milyon 428 bin 622,94, sermaye giderleri, 12 milyon 811 bin 618,43, sermaye transferleri, 937 bin 500 toplamda ise, 59 milyon 554 bin 683,12 olarak açıklandı.

Başkan seçim zamanı söz vermişti! Eyyübiye Belediyesi'nin gelir gider tablosu açıklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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