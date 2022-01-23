Alex de Souza'nın korku dolu anları! Bıçaklı saldırgan dehşet saçtı - Haberler Spor
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Alex de Souza'nın korku dolu anları! Bıçaklı saldırgan dehşet saçtı

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza'nın çalıştırdığı Sao Paulo U20 takımının Palmeiras ile yaptığı maçta sahaya bıçaklı iki holigan sahaya girdi. Sahaya giren holiganlar, Palmeiras oyuncusu Lucas Freitas'ı bıçaklamak istedi.

Brezilya U20 Şampiyonası Yarı Final maçında Alex de Souza'nın takımı Sao Paulo evinde Palmeiras'a 1-0 kaybetti. Uzatma dakikalarında sahaya 2 taraftar girip Palmeiras futbolcularına koştu, tribünden aralarında bıçak olan maddeler de fırlatılınca son 2 dakika kala oyun kesildi.

Eyvah eyvah! Alex de Souza'nın maçına bıçaklı saldırı

Sahaya giren taraftarlar, Palmeiras oyuncusu Lucas Freitas'ı bıçaklamak istedi. Güvenlikler olaya müdahale etti.

Eyvah eyvah! Alex de Souza'nın maçına bıçaklı saldırı

Alex bu olay hakkında, "Çok üzgünüm. Palmeiras ve biz sahaya futbol oynamak için çıktık. İyi de bir oyun oldu. İki tarafın da kendi stratejisi vardı. Palmeiras kazandı. Bu tarz olayları önlemek, eğitimden geçiyor" açıklamasını yaptı.

Eyvah eyvah! Alex de Souza'nın maçına bıçaklı saldırı

Alex de Souza maç sonunda oyuncularını bir araya toplayarak saha içinde bir konuşma yaptı. Bu belki de son konuşması olabilir keza A Takım seviyesinde bir teklif olması oldukça muhtemel.

Eyvah eyvah! Alex de Souza'nın maçına bıçaklı saldırı

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor Haberleri
Haberler.com - Spor Haberleri

Alex De Souza, Fenerbahçe, Spor, Haber

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