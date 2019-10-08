Eyüpsultan Çocuk Meclisi AFAD'ı ziyaret etti

08.10.2019 14:07

Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Meclisi üyeleri, İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nü (AFAD) ziyaret etti.



AFAD'a gerçekleştirdikleri ziyarette çocuklar, deprem simülatörüne katıldı. Simülasyonda suni bir deprem yaratılarak çocuklara deprem anında ne yapmaları gerektiği ve depremin büyüklüğü hakkında fikir sahibi olabilmeleri için deprem anı uygulamalı olarak gösterildi. 27 Ağustos 1999 depremi, Kandilli Rasathanesinden alınan deprem verileriyle aynı olacak şekilde uygulanarak çocuklara olası bir deprem öncesinde, deprem anında ve deprem sonrasında yapmaları gereken doğru davranış şekilleri pratik olarak öğretildi. Ayrıca afet ve acil durum çantası hazırlayan çocuklar, afet sonrası ilk saatlerde hayat kurtaracak önlemler hakkında bilgiler aldı.



"Depremle ilgili bilgilenmemiz lazım"



Eyüpsultan Çocuk Meclisi Başkanı Yunus Emre Muti AFAD ziyareti sayesinde depremde neler yapmaları gerektiğini öğrendiğini söyledi ve şöyle devam etti: "Ülkemiz deprem ülkesi ve bizim depremle ilgili bilgilenmemiz lazım. AFAD'ın müdürü Sayın Tezcan beye bizi ağırladığı için teşekkür ediyoruz. Çocuk Meclisi olarak bilgilendik ve eve gittiğimizde burada söylenenleri yapacağız. Herkesi buraya davet ediyorum."



"AFAD ekibine çok teşekkür ediyoruz"



Çocuk Meclisi üyelerinden Muhammed Emin Kalkan ise "Öncelikle AFAD ekibine çok teşekkür ediyoruz, bizi burada çok güzel ağırladılar. İlk önce deprem hakkında bir video izledik, neredeyse gerçekten deprem oluyor gibi hissettik. Orada neler yapacağımızı, deprem sırasında ve sonrasında ne yapacağımızı öğrendik. Beraber acil durum çantası hazırladık. Evden çıkarken ne yapmamız gerektiğini öğrendik. Güzel bir çalışma oldu. Acil durum çantamıza ilk yardım kiti, çok amaçlı çakı, el feneri gibi gerekli malzemeleri koymamız gerekiyor. Herkesin hazırlamasını tavsiye ediyoruz" dedi.



"Canlı bir şekilde uyguladık"



Çocuk Meclisi üyelerinden Eda Kızılkan da eğitimi çok faydalı bulduğunu dile getirdi ve şunları söyledi: "Deprem videosu izleyerek deprem anında neler yapacağımızı ve nasıl yapacağımızı öğrendik. Daha sonra da bunu canlı bir şekilde uyguladık. Sanal gerçeklik gözlüğüyle de neler yapacağımızı birebir deneyimledik." - İSTANBUL

Kaynak: İHA