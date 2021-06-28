SPOR Eyüpspor Teknik Direktörü Turan: Çok sert bir lig olacak
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SPOR Eyüpspor Teknik Direktörü Turan: Çok sert bir lig olacak

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SPOR Eyüpspor Teknik Direktörü Turan: Çok sert bir lig olacakMurat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- Eyüpspor Teknik Direktörü Zafer Turan, TFF 1'inci Lig'de çok şehir takımı olduğunu belirterek, 'Bu sene Süper Lig ayarında, çok sert bir lig olacak.

SPOR Eyüpspor Teknik Direktörü Turan: Çok sert bir lig olacak

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- Eyüpspor Teknik Direktörü Zafer Turan, TFF 1'inci Lig'de çok şehir takımı olduğunu belirterek, 'Bu sene Süper Lig ayarında, çok sert bir lig olacak. Burada hedefe ulaşmak kolay değil. Biz hem oyun olarak hem kulüp olarak bu lige renk katmayı hem de iyi futbol oynamayı hedefliyoruz' dedi.

TFF 1'inci Lig'in yeni ekibi Eyüpspor, Bolu'da kamp çalışmalarına başladı. Bugün öğle saatlerinde Abant yolunda bir otele gelen eflatun-sarılı ekip akşam saatlerinde ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik direktör Zafer Turan yönetiminde gerçekleşen antrenmanda futbolcular ilk olarak ısınma çalışmasının ardından koşu ve güç çalışması yaptı. Antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Eyüpspor Teknik Direktörü Zafer Turan, "İnşallah geçen seneki gibi sonunda mutluluğa ulaşabileceğimiz bir sezon olur. Geçen sene de burada başlamıştık. Yine hedeflerimiz büyüktü. Bu sene de hedefimiz var. Büyük hedefler peşindeyiz. Geçen seneki kadar kolay olmayacak belki ama hedefli bir takım yapıp lige o şekilde girmek istiyoruz. Bütün takımlara hayırlı bir sezon diliyorum? dedi.

"TRANSFERİ BİR AN ÖNCE BİTİRMEK İSTİYORUZ"

Transfer çalışmalarıyla ilgili de bilgiler veren Turan, 2 oyuncuyla transferi kapatacaklarını belirterek, 'Biz geçen seneden yaklaşık 14-15 oyuncumuzu tuttuk. Bu doğrultuda transferde belirli mevkiler belirlemiştik. 4-5 arkadaşı aramıza kattık. Şimdi 2-3 transferimiz daha var. 1 hafta içinde onlar da sonuçlanacak. Geçen seneki gibi transferi erken bitirip, bütün kadroyu kamp boyunca bir arada tutup bir süreç geçirirsek çok daha olumlu olacağını biliyoruz. O yüzden transferi bir an evvel bitirmek istiyoruz. Bu doğrultuda da zaten yönetimimiz çalışmaları yapıyor. Çoğunu da hallettik diye düşünüyoruz. Bir kenar oyuncusu ve orta saha oyuncusu bakıyoruz. İkisini halledebilirsek transferi sonuçlandırmış olacağız. 2 oyuncuyla transferi kapatacağız inşallah" diye konuştu.

"BİR ÜST LİGE ÇIKMAK HER TAKIMIN HEDEFİ"

Ligin sert geçeceğini ve hedeflerinin lige keyif katmak olduğunu ifade eden Zafer Turan, şöyle konuştu:

'Ligde çok şehir takımı var. Geçen seneki gibi değil lig. Bu sene Süper Lig ayarında, çok sert bir lig olacak. Burada hedefe ulaşmak kolay değil. Biz hem oyun olarak hem kulüp olarak bu lige renk katmayı, hem iyi futbol oynamayı hedefliyoruz. Tabi ki hedeflerimiz var. Bir üst lige çıkmak her takımın hedefi. Bizim de bu hedefimiz var ama bu zorlu ligde ilk önce iyi futbol oynayıp keyif almak, lige keyif katmak istiyoruz.?

SPOR Eyüpspor Teknik Direktörü Turan: Çok sert bir lig olacak
SPOR Eyüpspor Teknik Direktörü Turan: Çok sert bir lig olacak
SPOR Eyüpspor Teknik Direktörü Turan: Çok sert bir lig olacak
SPOR Eyüpspor Teknik Direktörü Turan: Çok sert bir lig olacak
SPOR Eyüpspor Teknik Direktörü Turan: Çok sert bir lig olacak
SPOR Eyüpspor Teknik Direktörü Turan: Çok sert bir lig olacak
SPOR Eyüpspor Teknik Direktörü Turan: Çok sert bir lig olacak
SPOR Eyüpspor Teknik Direktörü Turan: Çok sert bir lig olacak
SPOR Eyüpspor Teknik Direktörü Turan: Çok sert bir lig olacak
SPOR Eyüpspor Teknik Direktörü Turan: Çok sert bir lig olacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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