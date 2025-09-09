Eyüpspor Galatasaray muhtemel 11'ler açıklandı mı?

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanması planlanan Eyüpspor – Galatasaray maçı için programda değişikliğe gidildi. Yapılan düzenleme sonrası futbolseverler, bu kritik karşılaşmanın yeni tarihini merak ediyor. Peki, Eyüpspor ile Galatasaray arasında oynanacak maçın güncel muhtemel 11'leri açıklandı mı?

EYÜPSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'de oynanacak Eyüpspor – Galatasaray karşılaşması, Bein Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, Digiturk 77 ve Kablo TV 232 numaralı kanallardan, ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli yayınla maçı takip edebilecekler.

Eyüpspor ile Galatasaray, 14 Eylül 2025 Cumartesi günü sahaya çıkacak. Mücadelenin başlama saati 17:00 olarak belirlendi.

EYÜPSPOR – GALATASARAY MAÇI TARİHİ VE SAATİ

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Eyüpspor – Galatasaray mücadelesi futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşmalardan biri olacak. Bu önemli maç, 14 Eylül 2025 Cumartesi günü sahne alacak ve saat 17:00'de başlayacak.

MAÇIN OYNANACAĞI STADYUM

Karşılaşmaya ev sahipliği yapacak olan Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu, İstanbul'da futbol tutkunlarını ağırlayacak. Eyüpspor ile Galatasaray, Süper Lig'in kritik randevusunda bu sahada karşı karşıya gelecek.

YAYIN BİLGİLERİ

Eyüpspor – Galatasaray karşılaşması Bein Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler maçı Digiturk 77. kanal, Kablo TV 232. kanal üzerinden izleyebilecek. Ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli yayınla da karşılaşmayı takip etmek mümkün olacak.

EYÜPSPOR GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER AÇIKLANDI MI?

Eyüpspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Milli maç arasına lider giren sarı-kırmızılı ekipte sakatlık sıkıntısı yaşanıyor. Victor Osimhen'in durumu teknik ekibi endişelendirdi. Osimhen ve Mauro Icardi'nin 11'de başlayamayacağı kadro düzenlemesinde Barış Alper Yılmaz'ın Eyüpspor karşısında ileri uçta değerlendirileceği öğrenildi.

Victor Osimhen'in durumu teknik ekibi endişelendirdi. Ülkesi Nijerya'nın Ruanda maçında bileğinden sakatlanan yıldız golcü ilk yarıda oyundan çıkmıştı. Özel uçakla İstanbul'a dönen 26 yaşındaki futbolcu için gözler sağlık heyetinin raporuna çevrilmişti. Sarı-kırmızılı kulüp, Osimhen'in ayak bileği bağlarında orta düzeyde gerilme ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Nijeryalı golcünün Süper Lig'de Eyüpspor maçını kaçırması ve Şampiyonlar Ligi'ndeki Eintracht Frankfurt deplasmanına yetişmesi bekleniyor. Gol yollarında Mauro Icardi'nin de şu aşamada fizik ve kondisyon olarak 90 dakikayı çıkarmakta zorlanayacağı bilgisi edinildi.

Osimhen ve Icardi'nin 11'de başlayamayacağı kadro düzenlemesinde Barış Alper Yılmaz'ın Eyüpspor karşısında ileri uçta değerlendirileceği öğrenildi.

Muhtemel 11 :

Eyüpspor : Felipe; Robin, Claro, Mujakic; Yalçın, Kerem Demirbay, Calegari, Serdar Gürler; Seşlar, Draguş, Umut Bozok

Galatasaray : Uğurcan, Eren Elmalı, Davinson, Abdülkerim, Singo, Torreira, Sara, Yunus Akgün, Sane, Barış, Lemina