Galatasaray ve Eyüpspor arasında gerçekleşecek olan futbol maçının tarihi ve saatinin yanı sıra yayınlanacağı kanal merak ediliyor. Bu önemli karşılaşma, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. 2024-2025 sezonunun başlangıcını işaret eden Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig maçları, bugün oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Maçın tarihi, saati ve yayın kanalı hakkında en güncel bilgilere ulaşmak için haberimizi okuyabilirsiniz. EYÜPSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? Eyüpspor Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

EYÜPSPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Eyüpspor Galatasaray maçı beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Eyüpspor Galatasaray maçını beIN Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için beIN Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir. beIN Sports kullanıcıları bu akşamki Eyüpspor Galatasaray maçını şifresiz izleyebilecekler.

EYÜPSPOR GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Eyüpspor Galatasaray maçı bu akşam saat 19.00'da başlayacak. Maç beIN Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.

EYÜPSPOR GALATASARAY İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Eyüpspor 11'i:



Galatasaray 11'i: