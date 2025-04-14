Eyüpspor Adana Demirspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Eyüpspor Adana Demirspor golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

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EYÜPSPOR ADANA DEMİRSPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Eyüpspor Adana Demirspor maçı 3-0'lık Eyüpspor üstünlüğüyle devam ediyor.

EYÜPSPOR ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI İZLE

Eyüpspor Adana Demirspor maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz. Eyüpspor Adana Demirspor maçını izleyebilmeniz için platformun kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

EYÜPSPOR ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Eyüpspor Adana Demirspor maçı bu akşam saat 20.00 itibariyle başlayacak.

EYÜPSPOR ADANA DEMİRSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Eyüpspor Adana Demirspor maçı İstanbul'da, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak.