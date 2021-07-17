Eyüp'te iş yeri yangını

Saat 18: 03 sıralarında alınan ihbarlar üzerine olay yerine Eyüp, Bayrampaşa, Fatih, Bakırköy, Şişli, Davutpaşa ve Seyrantepe İtfaiye ekiplerimiz sevk edildi.

Saat 18: 03 sıralarında alınan ihbarlar üzerine olay yerine Eyüp, Bayrampaşa, Fatih, Bakırköy, Şişli, Davutpaşa ve Seyrantepe İtfaiye ekiplerimiz sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine ulaşan ekiplerimizin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınıp söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği olayda yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

Kaynak: Habermetre