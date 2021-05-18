Eylül ayında altının gramı "600 lira olabilir" beklentisi
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Eylül ayında altının gramı "600 lira olabilir" beklentisi

Eylül ayında altının gramı '600 lira olabilir' beklentisi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edirne Kuyumcular Derneği Başkanı İsmail Kalkan, Eylül ayında altının gramının 600 liraya kadar yükselebileceğini söyledi.

Edirne Kuyumcular Derneği Başkanı İsmail Kalkan, Eylül ayında altının gramının 600 liraya kadar yükselebileceğini söyledi.

Edirne'de 43 yıldır kuyumculuk yaptığını belirten Kalkan, yükselen altın fiyatlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Altının gramının şuanda 500 lira civarında seyrettiğini kaydeden Kalkan, yakın zamanda altının gramının 550 liraya yükseleceğini ifade etti. Başkan Kalkan, Eylül ayı itibariyle de altının gramının 600 liraya kadar yükselmesini tahmin ettiklerinin altını çizdi. - EDİRNE

Eylül ayında altının gramı '600 lira olabilir' beklentisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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