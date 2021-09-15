Exxen ücretsiz nasıl izlenir? Exxen fiyatı ne kadar, nasıl ve nereden üye olunur? Exxenspor üyelik paketleri ve ücretleri nedir? Exxen izle!

Exxen fiyatı ne kadar, nasıl ve nereden üye olunur? sorusu özellikle temsilcilerimiz Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçlarından önce merak edilmekte. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'in Avrupa maçlarını 3 yıl boyunca yayınlayacak olması sonra Exxen ve Exxen spor ile ilgili detaylar araştırılmakta. Exxen ile ilgili vatandaşlar internette en çok "Exxen ücretsiz nasıl izlenir? Exxen fiyatı ne kadar, nasıl ve nereden üye olunur? Exxenspor üyelik paketleri ve ücretleri nedir? Exxen üyelik ne kadar? Exxen üyeliği fiyatı ne? Exxen üyelik ücreti ne kadar? Exxen Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi maç fiyatları nedir? Exxen canlı yayın maç izle! Exxen'den maç nasıl izlenir?" gibi sorular araştırılmakta. Exxen ve Exxen Spor ile ilgili detaylar haberimizde.

EXXEN FİYATI NEDİR?

Exxen'in normal üyelik ücreti 9.90₺'dir. Ancak UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçlarını izlemek isteyen kişiler Exxen Spor paketine sahip olmak zorundadır. Exxen Spor paketinin bedeli ise 24.80₺'dir. Böylece Exxen + spor aylık ücreti, 1 yıl taahhütlü olmak kaydıyla reklamlı olarak 34,80 kuruş olacak.

Aynı paket reklamsız olarak ise toplamda 44.80 TL olacak.

EXXEN ÜCRETSİZ NASIL İZLENİR?

Exxen yayınlarını izleyebilmeniz için öncelikle üye olmanız gerekmektedir. Exxen'e üye olmanız için "www.exxen.com/tr" adresine gidip, adınız, soyadınız ve eposta adresinizi girmeniz yeterlidir. Açılan sayfada Ad Soyad, E-Posta bilgilerini yazarak ücretsiz deneme sürümüne ulaşabilirsiniz. Ücretsiz Deneme Sürümü, EXXEN'e yeni üyelikler için geçerlidir. Exxen'e üye olduktan sonra Apple Store ve Google Play Store uygulama marketlerinden Exxen uygulamasını indirip izleyebilirsiniz. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

EXXEN'E ÜYE OLMAK İÇİN TIKLAYIN!

Ayrıca 9300'a EXXENSPOR yazıp, göndererek kolay üyelik ile ExxenSpor içeriklerine ulaşabilir ve takımınızın maçlarını izleyebilirsiniz.

EXXENSPOR ÜYELİK PAKETLERİ VE ÜCRETLERİ NEDİR?

Exxen'de Şampiyonlar Ligi, Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi maçlarını kapsayacak olan ExxenSpor paketi, ek pakete ilave olarak 24,90 TL ile izlenebilecek.

Exxen + spor aylık ücreti, 1 taahhütlü olmak kaydıyla reklamlı olarak 34,80 kuruş olacak.

Exxen + spor paketini reklamsız olarak izlemek isteyenler ise ayda 44.80 TL ödeme yaparak paketten yararlanabilecek.

Exxen, taahhütsüz aylık caymalı paket ise 59,80 kuruş olarak açıklandı.

Yıllık olarak reklamlı içerik ise 99.90 TL. Yıllık reklamsız üyelik ise 199.90 TL.

EXXEN İNDİR, EXXEN GOOGLE PLAY VE EXXEN APPLE STORE NASIL İNDİRİLİR?

Exxen'i cep telefonu, tablet ya da TV'den izleyebilirmiyiz sorusu son dönemde araştırılmakta.

Exxen Dijital Platform'u akıllı televizyonunuza, Google Play ve AppStore aracılığı ile telefonunuza ya da tabletinize indirebilirsiniz. Exxen, iPhone ve iPad'a indirmek isteyen kullanıcılar, telefonlarındaki App Store uygulamasına 'exxen' yazarak exxen uygulamasını indirebilir. Android kullanıcıları Google Play'e Exxen yazıp Exxen uygulamasını edinebiliyor.

Exxen'i akıllı TV ya da Android TV'de kullanmak isteyenler televizyonlarının uygulama yükleyicisine 'Exxen' yazarak indirebilir ve giriş yaparak Exxen içeriklerine erişebilir.

EXXEN'DE NELER VAR?

Exxen'i edinmeyi düşünen kullanıcılar, Exxen içerikleri ile ilgili araştırma yapmakta. İşte Exxen'de yer alan içeriklerden bazıları.

Exxen Diziler

Sihirli Annem

Şeref Bey

Olağan Şüpheliler

Hükümsüz

Gibi

Öğrenci Evi

Yetiş Zeynep

Vahşi Şeyler

İşte Bu Benim Masalım

İlginç Bazı Olaylar

Leyla ile Mecnun

Adım Başı Kafe

Ölüm Zamanı

Exxen programlar

Pişti (Beyazıt Öztürk & İbrahim Büyükak)

@Enis Arıkan (Enis Arıkan)

Kirli Çamaşırlar (Orkun Işıtmak)

Zeynep Bastık ve Konukları (Zeynep Bastık)

Katarsis (Gökhan Çınar)

Garaj (Doğan Kabak & Ferhat Albayrak)

Akıl Oyunları (Kıvanç ve Burak)

Sürprizimiz Var

Nasıl Zayıflarım? (Çağan Atakan Arslan & Türev Uludağ)

Astrolojik Şifreler (Hande Kazanova & Dinçer Güner)

Buraların Yabancısıyız

Veteriner Hekim Tugay İnanoğlu ve Dostları (Tugay İnanoglu)

No Limit

Tasarım Evler (Ömer Şanlı)

Kesin Yaşanmıştır (Volkan Öge)

Exxen Yarışma

Masterchef Junior (Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna & Somer Sivrioğlu)

Next Top Model (Burcu Esmersoy)

Fight Club (Bilgehan Demir)

O Adam Oldun Mu? (Ali Biçim & Mesut Can Tomay)

Ayak Tenis

Şanslı Mı Şanssız Mı? (Orkun Işıtmak)

Enes Batur'la Buluşma (Enes Batur)

Survivor Seçmeler

Kaçış (Alper Rende)

Stiller Konuşsun (Raşit Bağzıbağlı & Burcu Esmersoy)

Exxen Güldürü

Tolgshow Filtresiz (Tolga Çevik)

Konuşanlar (Hasan Can Kaya)

Sesli Güldüm (Ezo Sunal)

Rol Kes (Toygan Avanoğlu, Ege Kökenli ve Anıl Tetik)

Özcan Show (Murat Özsoy)

Exxen Belgesel

2008 Milli Takım Hikayesi (Fatih Terim)

Cadde Cadde İstanbul

K-POP

Tosuncuk

Cam Yeniden Cam

Son Süngerci

Son Savaşçı: Midilli

Derinlerdeki Kahraman Mustafa Ertuğrul

Derinlerden Yansımalar - Çanakkale Deniz Savaşları İzleri

Çizgi Dizi ve Filmler

Kral Şakir: Mikrop Avcıları

Süper 1 Takım

Arda

Pascal Nouma

103 Gol

Exxen Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi maçları

UEFA Avrupa Ligi maçları

UEFA Konferans Ligi maçları

UEFA Süper Kupa Finali

Milli Takımımızın başında hangi teknik adamı görmek istersiniz? — Haberler.com (@Haberler) September 13, 2021

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