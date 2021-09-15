EXXEN'e tepki çok büyük! Beşiktaş-Dortmund maçını izleyemeyen futbolseverler çıldırdı

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde perdeyi Borussia Dortmund maçıyla açtı. Bu sezon Devler Ligi'nde oynanacak maçların yayıncısı konumunda bulunan Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu EXXEN platformu ise bazı kullanıcılardan tepki gördü.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sunucularda problem olduğunu ve para ödedikleri halde sisteme giriş yapamadıklarını belirten kullanıcılar sosyal medyada isyan etti. "Exxenspor" etiketi altında tepki paylaşımları yapan kullanıcılar kısa sürede etiketi sosyal medya gündeminde zirveye çıkardı.

Milli Takımımızın başında hangi teknik adamı görmek istersiniz? — Haberler.com (@Haberler) September 13, 2021

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