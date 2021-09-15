EXXEN'e tepki çok büyük! Beşiktaş-Dortmund maçını izleyemeyen futbolseverler çıldırdı
Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş, Vodafone Park'ta Borussia Dortmund'la karşılaştı. Maçın yayıncısı olan EXXEN platformuna girişte problem yaşayan bazı kullanıcılar sosyal medyada isyan etti. Parasını ödedikleri halde hizmet alamadıklarını belirten kullanıcılar "Exxenspor" etiketini sosyal medya gündeminin zirvesine taşıdı.
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde perdeyi Borussia Dortmund maçıyla açtı. Bu sezon Devler Ligi'nde oynanacak maçların yayıncısı konumunda bulunan Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu EXXEN platformu ise bazı kullanıcılardan tepki gördü.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Sunucularda problem olduğunu ve para ödedikleri halde sisteme giriş yapamadıklarını belirten kullanıcılar sosyal medyada isyan etti. "Exxenspor" etiketi altında tepki paylaşımları yapan kullanıcılar kısa sürede etiketi sosyal medya gündeminde zirveye çıkardı.
Sizce #Beşiktaş - #Dortmund maçını kim kazanır? #BeşiktaşınMaçıVar #BaşarılarBeşiktaş— Haberler.com (@Haberler) September 15, 2021
Milli Takımımızın başında hangi teknik adamı görmek istersiniz?— Haberler.com (@Haberler) September 13, 2021
Haberler.com - Spor Haberleri