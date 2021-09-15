EXXEN'e tepki çok büyük! Beşiktaş-Dortmund maçını izleyemeyen futbolseverler çıldırdı - Haberler Spor
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EXXEN'e tepki çok büyük! Beşiktaş-Dortmund maçını izleyemeyen futbolseverler çıldırdı

Haberler.com - Haberler | Spor

Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş, Vodafone Park'ta Borussia Dortmund'la karşılaştı. Maçın yayıncısı olan EXXEN platformuna girişte problem yaşayan bazı kullanıcılar sosyal medyada isyan etti. Parasını ödedikleri halde hizmet alamadıklarını belirten kullanıcılar "Exxenspor" etiketini sosyal medya gündeminin zirvesine taşıdı.

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde perdeyi Borussia Dortmund maçıyla açtı. Bu sezon Devler Ligi'nde oynanacak maçların yayıncısı konumunda bulunan Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu EXXEN platformu ise bazı kullanıcılardan tepki gördü.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sunucularda problem olduğunu ve para ödedikleri halde sisteme giriş yapamadıklarını belirten kullanıcılar sosyal medyada isyan etti. "Exxenspor" etiketi altında tepki paylaşımları yapan kullanıcılar kısa sürede etiketi sosyal medya gündeminde zirveye çıkardı.

EXXEN'e tepki çok büyük! Bazı kullanıcılar parasını ödedikleri halde Beşiktaş-Dortmund maçını izleyemiyor

EXXEN'e tepki çok büyük! Bazı kullanıcılar parasını ödedikleri halde Beşiktaş-Dortmund maçını izleyemiyor

EXXEN'e tepki çok büyük! Bazı kullanıcılar parasını ödedikleri halde Beşiktaş-Dortmund maçını izleyemiyor

EXXEN'e tepki çok büyük! Beşiktaş-Dortmund maçını izleyemeyen futbolseverler çıldırdı
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Haber: EXXEN'e tepki çok büyük! Beşiktaş-Dortmund maçını izleyemeyen futbolseverler çıldırdı - Haberler Spor
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