Evofone ESOK Rallisi'inde kupalar sahiplerini buldu

- Evofone ESOK Rallisi'inde kupalar sahiplerini buldu Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü'nün düzenlediği Evofone ESOK Rallisi'nde kupalar sahiplerini bulurken, Ekişehirli pilot Buğra Banas genel klasmanda birinci oldu.

- Evofone ESOK Rallisi'inde kupalar sahiplerini buldu

ESKİŞEHİR - Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü'nün düzenlediği Evofone ESOK Rallisi'nde kupalar sahiplerini bulurken, Ekişehirli pilot Buğra Banas genel klasmanda birinci oldu.

Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası, Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ve Şevki Gökerman Ralli Kupası'na, ESOK Rallisi puan verdi. 2 gün süren mücadelede bugün itibariyle şampiyonlar belli oldu. Tören yoğun yağmur altında gerçekleşti. Genel klasmanda birinciliği Eskişehirli olan Buğra Banas ve Gürkan Menderes elde etti. Yarışı ikincilikle tamamlayan Burak Çukurova ve Vedat Bostancı, 3'üncü ise Ümit Can Özdemir ve Batuhan Memişyazıcı oldu.

Buğra Banas: "Eskişehirli olarak Eskişehir Rallisi'nde birinci olmak bizi çok mutlu etti"

Yaşadığı sevinci paylaşan ve memleketinde birinci olmanın verdiği gururdan bahseden Eskişehirli pilot Buğra Banas, "Eskişehir'in rallisinin 11. senesi, klasikleşmiş geleneksel parkurunda yapıldı. Bizim için çok güzeldi. İlk Günü ikinci bitirdik. İkinci günde ise yağmur sürprizi denk geldi. Hiç hatasız gayet güzel gittik ve birinciliği aldık. Eskişehirli olarak Eskişehir Rallisi'nde birinci olmak bizi çok mutlu etti, güzel bir şekilde yarışı kazandık çok mutluyuz" diye konuştu.

Co- pilot Gürkal Menderes ise yarışın güzel geçtiğinden ve öneminden şu şekilde bahsetti:

"Bizim için güzel bir yarış geçti, bu senenin ilk yarışıydı. Pandemiden dolayı biraz ara vermiştik. Eskişehir Rallisi de bu arada Avrupa Ralli Şampiyonası'nın bir ayağıydı, kat sayısı da çok yüksekti dolayısıyla güzel bir başlangıç yaptık. Hiçbir hata yapmadık buradan öncelikle sponsorlarımıza, sonra Buğra Banaz'a çok teşekkür ediyorum."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAZIM ULUSOY