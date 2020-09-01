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Evli bir kadınla yakalanan Galatasaraylı Fatih Öztürk, haberi hazırlayan gazeteciye tehdit mesajı gönderdi

Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan transfer ettiği kaleci Fatih Öztürk, cumartesi gecesi evli bir kadınla görüntülenince ortalığı ayağa kaldırmıştı. Gazetecileri fotoğraf makinesini kırmakla tehdit eden Öztürk, haberin dün manşet olmasıyla daha da sinirlendi. Ünlü kaleci, haberi hazırlayan muhabire tehdit mesajı gönderdi.

01.09.2020 09:34 | Son Güncelleme: 01.09.2020 10:07

Galatasaray'ın sezon başında Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Fatih Öztürk, önceki gece İstanbul turundaydı. Fatih Öztürk, cumartesi gecesi evli olduğu ortaya çıkan bir kadınla görüntülenince ortalığı ayağa kaldırmıştı.

Muhabirlere saldıran kaleci, "Benim fotoğraflarımı çekemezsiniz, hemen onları silin" diyerek tehditler savurdu. Kendisini görüntüleyen gazetecilerin fotoğraf makinesini kırmakla tehdit eden Öztürk, haberin Türkiye gündemine oturmasıyla daha da sinirlendi.

Ünlü kaleci, haberin çıktığı sabah defalarca aradığı Sabah Gazetesi muhabiri Gökhan Gökduman'ın telefonuna "İnsan değilsin. Bu yaptığının karşılığı olacak" diyerek tehdit mesajları gönderdi.

Evli bir kadınla yakalanan Galatasaraylı Fatih Öztürk, haberi hazırlayan gazeteciye tehdit mesajı gönderdi

"BEN EVLİYİM, FOTOĞRAFLAR ÇIKARSA MAHVOLURUZ"

Gazetecilerin yakaladığı gece yaşanan gerilimden sonra sakinleşen ve gazetecilere fotoğrafların silinmesi gerektiğini belirten kaleci, "O fotoğraflar çıkarsa ben mahvolurum, kulübümle büyük sıkıntı yaşarım" demişti.

Gerginliğin ardından tecrübeli kalecinin yanına giden sarışın kadın, panikten ağlayarak olayın ne kadar büyük olduğunu ağzından kaçırmış ve "Ben evliyim, boşanma davam var. Lütfen o fotoğrafları silin, yoksa biz mahvoluruz" ifadelerini kullanarak içinde bulunduğu durumu itiraf etmişti.

Bu durum karşısında Öztürk ise, "Sen sus, çabuk arabaya bin" diyerek bağırmıştı.

Evli bir kadınla yakalanan Galatasaraylı Fatih Öztürk, haberi hazırlayan gazeteciye tehdit mesajı gönderdi

"BAŞKALARI GİBİ MAKİNENİZİ Mİ KIRAYIM?"

Gazetecilerin neler olduğunu sorması üzerine açıklama yapmayan futbolcu, "Ne olduğunu söyleyemem, ama bunlar çıkarsa ben yanarım" demişti.

Gazetecilere ne gerekiyorsa yapacağını ve fotoğrafların çıkmamasını isteyen Öztürk, "Rica ediyorum o fotoğrafları silin. Daha yeni imza attım, ben biterim. Ben böyle şeylere alışık değilim. Sizden güzelce rica ediyorum, ben de başkaları gibi makinenizi elinizden alıp kırayım mı? Böyle yapsam ne olacak, en fazla mahkemelik olurum, sonrada makinenizi satın alır size veririm" diyerek tehditler savurmuştu.

(Sabah)

Evli bir kadınla yakalanan Galatasaraylı Fatih Öztürk, haberi hazırlayan gazeteciye tehdit mesajı gönderdi
Haber Yorumları (5)
ÇULSUZ: Ev lidir ne yapsa yeridir
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CORÇ: evli kadınla yakalanıp insan değilsin demek :D
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SEFA: Türkün özeti işte. Azıcık bir başarı mevki hemen ihtiras şevk zina
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