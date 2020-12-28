Evlat nöbetindeki aileler çocuklarını HDP'den istemeye devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Evlat nöbetindeki aileler çocuklarını HDP'den istemeye devam ediyor

28.12.2020 15:15 | Son Güncelleme: 28.12.2020 15:26
Evlat nöbetindeki aileler çocuklarını HDP'den istemeye devam ediyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti eylemi 483'üncü gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti eylemi 483'üncü gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, 2 günlük kısıtlamanın ardından çadırda devam ediyor. 23 yaşında Sakarya'da üniversite maliye bölümü okurken 4'üncü sınıfta HDP'liler tarafından kandırılarak dağa kaçırılan oğlu Yavuz için evlat nöbetine devam eden Sevgi Çağmar, çocuklarının kandırıldığını ve bırakılması gerektiğini söyledi. Çocuklarının da hakkının olduğunu ifade eden Çağmar, "1,5 senedir biz buradayız, bizim hakkımız yok mu? Çocuklarımızın sesini unuttuk, oğluma hasretim. Gelin devlete teslim olun. Ne gecemiz gece ne gündüzümüz gündüz. Biz, sabah kalkıyoruz, soğuk, hastalık demeden buraya geliyoruz" dedi.

(Rıdvan Kılıç - Murat Başal/İHA)

Evlat nöbetindeki aileler çocuklarını HDP'den istemeye devam ediyor
Evlat nöbetindeki aileler çocuklarını HDP'den istemeye devam ediyor
Evlat nöbetindeki aileler çocuklarını HDP'den istemeye devam ediyor
Evlat nöbetindeki aileler çocuklarını HDP'den istemeye devam ediyor
Evlat nöbetindeki aileler çocuklarını HDP'den istemeye devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Mevlüt Çavuşoğlu Meral Danış Beştaş Selahattin Demirtaş Adil Karaismailoğlu
Magazin Burak Özçivit Seren Serengil Murat Dalkılıç İbrahim Tatlıses
Spor Ömer Bayram Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kaza Otomobil Türk Lirası Asgari Ücret
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Evlat nöbetindeki aileler çocuklarını HDP'den istemeye devam ediyor | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 15:25:59. #1.14#
title