Evinizin ve İşyerinizin Güvenliği Egesan Otomatik Sistemlerinden Sorulur

Egesan Otomatik Kapı Sistemleri firma sahibi Kadir Sarı, "2008 yılında İstanbul'da kuruldu firmamız. 3 yıldır da İzmir şubemizde faaliyetimiz devam ediyor. 10 yıldır sektörün hizmetindeyiz. Otomatik kepenk, panjur, fotoselli kapı, bariyer ve her türlü otomatik kapı hizmetlerini müşterilerimize sunuyoruz. İstanbul ve İzmir'de 7/24 hizmet veren tek firmayız. Hangi saatte aranırsa aransın mutlaka bir servis çalışanımız telefonu açar ve müşterimizi asla yalnız bırakmaz." dedi.

"PARA KAZANMA ODAKLI ÇALIŞMIYORUZ"

Kadir Sarı, "Bizim diğer firmalardan farkımız sadece ürün satmak değil, sattığımız ürünün her an arkasında durmamız ve hiçbir müşteriyi mağdur etmememizdir. Para kazanma odaklı çalışmıyoruz, kalite ve güven bizim için çok önemli. Biz dost kazanmak için mücadele ediyoruz." ifadelerini kullandı

DEV KADROYLA SINIRSIZ HİZMET

Sarı, "Sektörümüzde en büyük sıkıntı bu işi emek harcamayan,hiçbir deneyimi ve kalitesi olmayan firmaların iş yapması. Bu yapılanlar bizim gibi köklü firmaları olumsuz etkiliyor. Ayrıca kalifiye eleman sıkıntısı yaşadığımız zamanlarda oluyor. İstanbul bölgesinde 20 kişilik bir kadro hizmet veriyor. 10 kişilik bir ekip İzmir'de görevinin başında. İlerleyen yıllarda Türkiye'nin diğer illerinde satış yapmak ve kendimizi büyütmek istiyoruz." şeklinde konuştu.