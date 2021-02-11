Everton, uzatmaya giden maçta Tottenham'ı 5-4 yenerek FA Cup'ta tur atladı
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Everton, uzatmaya giden maçta Tottenham'ı 5-4 yenerek FA Cup'ta tur atladı

11.02.2021 10:21 | Son Güncelleme: 11.02.2021 10:33

İngiltere FA Cup 5. tur maçında Everton ile Tottenham Hotspur arasındaki maç tarihi bir skora sahne oldu. Maçın normal süresi 4-4 sona ererken; uzatmalarda rakibini 5-4 yenen Everton, çeyrek finale yükseldi. Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho, kariyerinde ilk kez aynı maçta 4 gol atıp 4'ten de fazla gol yedi.

FA Cup'ın beşinci tur karşılaşmasında Tottenham ile Everton karşı karşıya geldi. Karşılaşma, uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek 120 dakikaya sahne oldu.

Goodison Park'da oynanan karşılaşmanın normal süresi 4-4 tamamlanırken, Everton uzatmalarda bulduğu golle Tottenham'ı 5-4 mağlup etti.

ANCELOTTİ VE MOURİNHO KARŞI KARŞIYA GELDİ

Real Madrid ve Chelsea'nin iki eski teknik direktörünü buluşturan maçta sevinen taraf, Jose Mourinho'nun takımını mağlup eden Carlo Ancelotti oldu.

Maçın henüz 4. dakikasında Davinson Sanchez ile bulduğu golle 1-0 öne geçen Tottenham üstünlüğünü koruyamadığı maçta Everton 36'da Dominic Calvert-Lewin, 38'de Richarlison ve 43'te penaltıdan Gylfi Sigurdsson'un golleriyle 3-1 öne geçti.

İlk yarının skorunu belirleyen golse 45'te Arjantinli yıldız Erik Lamela'dan geldi.

SON SÖZÜ BERNARD SÖYLEDİ

İyi başladığı ikinci yarıda 57'de bir kez daha Davinson Sanchez ile sevinen Tottenham yeniden maça ortak olurken, Everton'da tekrar sahne alan Richarlison takımını bir kez daha öne geçirdi:4-3. 83'te Harry Kane ile skoru dengeleyen ve karşılaşmayı uzatmalara taşımayı başaran Mourinho'nun takımını yıkan golse ilk uzatma devresinde geldi.

70'te Alex Iwobi'nin yerine oyun dahil olan Bernard, 97'de attığı golle turu Everton'a getirmeyi başardı.

MOURİNHO'NUN KARİYERİNDE BİR İLK

Bu skor, Jose Mourinho'nun menajerlik kariyerinde de bir ilki yaşamasına neden oldu. Zira Portekizli teknik adam, 981 maçlık menajerlik kariyerinde ilk defa bir maçta 4 gol atıp, 4'ten fazla gol yedi.

Everton, uzatmaya giden maçta Tottenham'ı 5-4 yenerek FA Cup'ta tur atladı
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