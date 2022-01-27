Everton taraftarı onu şehirde bile görmek istemiyor! Vitor Pereira'dan tepkilere ilginç cevap - Haberler Spor
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Everton taraftarı onu şehirde bile görmek istemiyor! Vitor Pereira'dan tepkilere ilginç cevap

Haberler.com, Ömer Özarslan - Spor
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Vitor Pereira'yı istemeyen Everton taraftarları, stat duvarlarına Pereira'yı değil, Lampard'ı istediklerini belirten yazılar yazarak tepkilerini gösterdi. Tepkilerin hedefindeki Pereira, Everton'da çalışmak için çok istekli olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe'yle sezona büyük umutlarla başlayan Vitor Pereira, sarı-lacivertlilerin lider Trabzonspor'un oldukça gerisinde kalmasının ardından takımdan gönderilmişti. Portekizli hocanın, Premier Lig ekibi Everton'ın başına geçirileceği haberlerinin çıkmasının ardından İngiliz ekibinin taraftarları isyan bayrağını açtı.

Everton taraftarı onu şehirde bile görmek istemiyor! Vitor Pereira'dan tepkilere ilginç cevap

Stat duvarlarına "Pereira out, Lampard in" yazan taraftarlar, Portekizli hocayı değil, Lampard'ı takımın başında istediklerini belirtti. Bu tepkiler üzerine İngiliz ekibinin takımı Vitor Pereira'ya teslim edip etmeyeceği merak konusu oldu.

"BAŞARILARIM ORTADA"

Deneyimli teknik adam, taraftarların tepkisiyle ilgili soruya, "Meslek hayatımda ilk kez böyle bir şey yaşıyorum. Kulüp iyi bir durumda olmadığı için bunlar yaşanıyor. 24 saat futbolu düşünürüm ve çalıştığım kulüplere yüzde 100'ümü veririm. Kariyerim ve başarılarım ortada. Birkaç yıl önce izlediğim Everton maçlarının bazılarını taraftarın kazandırdığını hatırlıyorum. Şu anda bir teknik direktörün yapması gereken, bu tutkuyu taraftara yeniden kazandırmak. Yapılanları kişisel bir saldırı olarak görmüyorum" yanıtı verdi.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

İngiltere Premier Lig, Vítor Pereira, Spor, Haber

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