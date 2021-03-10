Everton kalecisi Robin Olsen ve ailesi, evinde palalı kişilerin saldırısına uğradı
Everton ve İsveç Milli Takımı'nın kalecisi Robin Olsen'in, evinde palalı kişiler tarafından soyguna uğradığı öğrenildi. Hırsızlar mücevherler ve değerli saatleri alarak evden uzaklaşırken polis, suçluları arama çalışmalarına başladı.
İngiltere Premier Lig takımlarından Everton'da forma giyen İsveçli kaleci Robin Olsen, ailesinin de yanında olduğu sırada evinde palalı kişilerin soygununa uğradı.
Olay 6 Mart 2021 Cumartesi gecesi yaşandı. Daily Mail'de yer alan habere göre, eşi, 2 ve 5 yaşındaki iki çocuğu ile birlikte Manchester'ın Altrincham semtindeki evinde dinlenen Olsen, içeriye pala ve bıçak taşıyan maskeli kişilerin girmesi ile dehşet yaşadı. Olsen'i tehdit eden saldırganlar, mücevher ve değerli saatleri çalarak uzaklaştı.
POLİS ARAMA ÇALIŞMALARA BAŞLADI
Hırsızlar evdeyken ailesine zarar gelmemesi için büyük çaba sarf eden Olsen'in, olay anında evde stresli bir şekilde dolaştığı aktarıldı. Korku içinde geçen dakikalar sonrasında Olsen ve ailesi kısa süreli şok yaşadı. Polis, hırsızları bulmak için arama çalışmalarına başladı.
Kimsenin yara almadan kurtulduğu soygun sonrası Olsen, yeni ev arayışlarına başladı.