Cenk Tosun'un Hocası, 2 Gün İçinde Kovulacak
Milli futbolcumuz Cenk Tosun'un forma giydiği Everton, Teknik Direktör Sam Allardyce'la 48 saat içinde yollarını ayıracak.
İngiliz ekibi Everton, Teknik Direktörü Sam Allardyce'la 2 gün içinde yollarını ayıracak.
İngiliz The Sun'ın haberine göre; son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla düşme potasından uzaklaşmasına rağmen yaptığı değişiklikler ve taktik anlayışı nedeniyle taraftarların büyük tepkisini çeken Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce yolun sonuna geldi.
1 YIL DAHA KONTRATI BULUNUYOR
Kulübün sahibi Farhad Moshiri'nin 2 gün içinde görüşmeye çağıracağı Big Sam'e yolların ayrıldığı söylenecek. Halihazırda 1 yıl daha kontratı bulunan Allardyce'ın tazminat hakkı da verilecek.
Allardyce'ın yerine ise en güçlü aday olarak Hull City ve Watford'un eski teknik direktörü Marco Silva gösteriliyor.
Kaynak: Skorer
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