Evde yaptığı el işçiliği yorganlara talep artınca KOSGEB desteğiyle imalathane kurdu
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Evde yaptığı el işçiliği yorganlara talep artınca KOSGEB desteğiyle imalathane kurdu

Evde yaptığı el işçiliği yorganlara talep artınca KOSGEB desteğiyle imalathane kurdu
Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul - Haberler | Ekonomi

Yozgat'ta yaşayan 2 çocuk annesi Tuğba Kılıç, evde eşiyle yaptığı yorganlara talep artınca, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteğiyle kurduğu imalathanede ürettiği yorganları Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor.

Yozgat'ta yaşayan 2 çocuk annesi Tuğba Kılıç, evde eşiyle yaptığı yorganlara talep artınca, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteğiyle kurduğu imalathanede ürettiği yorganları Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor.

Eşi ile evinde el işçiliği yün yorgan yapan 37 yaşındaki Tuğba Kılıç, gelen taleplere yetişemeyince seri üretim yapmak için araştırmalara başladı.

Kılıç, KOSGEB'in girişimcilere destek verdiğini öğrenince, girişimcilik kurslarına takılarak belge aldı.

Hazırladığı projesi kabul edilen Kılıç, 2018 yılında KOSGEB'den aldığı 50 bin lirası geri ödemesiz 150 bin liralık krediyle Saraykent ilçesine yorgan imalathanesi kurdu.

Kılıç, AA muhabirine, evde yaptıkları el işçiliği yorganlara talep çoğalınca yetiştiremediklerini söyledi.

İlk önce Yozgat ve çevresine satmayı hedeflediklerini, bunu da başardıklarını anlatan Kılıç, "Şu an Türkiye'nin her yerinde pazarımız var. İnternet üzerinden satış yapıyoruz. Başta sadece eşimle ben çalışıyordum şimdi işletmemizde 4 kişi çalışıyoruz. Ev hanımlarına makine veriyorum, onlar kılıf hazırlıyor. Onlarla 9 kişilik bir ekibiz. Başladığımız günden bugüne kadar bize destek olan KOSGEB İl Müdürümüz ve çalışanlarına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Yün, elyaf ve saten yorgan üretiyorlar

Yunus Kılıç da imalathanede eşiyle tasarladıkları yorganların yanı sıra müşterinin istediği model ve motifleri de yaptıklarını belirtti.

Yün yorganın, motifine göre 10-12 dakika, elyaf yorganın ise 8 dakikada bittiğini dile getiren Kılıç, "El işçiliğine göre çok hızlı oluyor. Saten yorganlarımızın en ağır modelleri de 1-1,5 saatte bitiyor. Bir yün yorganı 200-250 liraya satıyoruz. Saten yorganlarımızın en ağır modelleri 300-350 liraya kadar çıkıyor ve Türkiye'nin her yerine gönderebiliyoruz." dedi.

KOSGEB Yozgat İl Müdürü Mustafa Işık girişimcileri desteklemek için çaba gösterdiklerini vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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Evde yaptığı el işçiliği yorganlara talep artınca KOSGEB desteğiyle imalathane kurdu - Haberler Ekonomi
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