'Evde kal'an tüketiciye sebze ve meyve fiyatlarında sevindiren haber Antalya'da korona virüs (Covid-19) salgınında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler, gece gündüz demeden çalışarak üretim kapasitelerini yüzde 20'ye varan oranda arttırdı.

Antalya'da korona virüs (Covid-19) salgınında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler, gece gündüz demeden çalışarak üretim kapasitelerini yüzde 20'ye varan oranda arttırdı. Üretimin yükselmesiyle tedarik zincirinde herhangi bir sıkıntı yaşanmayacağı belirtilirken, fiyatlarda da düşüş yaşanacağı bildirildi.

Türkiye'nin örtü altı yaş sebze ve meyve üretim başkenti Antalya'da çiftçilerin sebze ve meyve üretimi tam gaz devam ediyor. Korona virüs salgını sonrasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler, ülkenin sebze ve meyve ihtiyacını karşılamak için gece gündüz demeden çalışıyor. Üretim kapasitesini arttıran çiftçiler, topladıkları ürünleri kamyonlarla Antalya Toptancı Hali'ne getiriyor. Burada işlenen ürünler, ardından kasalara koyularak tırlarla iç piyasaya gönderiliyor. Herhangi bir tedarik zinciri sıkıntısı yaşanmazken, üretimdeki artışla tüketicilerin ilerleyen dönemde daha ucuza sebze ve meyve yiyeceği öngörülüyor.

"Fiyatlar yaz sezonunda daha da düşecek"

Antalya Toptancı Hal Yaş Sebze Meyve ve Komisyoncular Derneği Başkanı Hasan Ali Yılmaz, kentteki üretimin geçen seneye oranla daha yüksek olduğunu belirterek, fiyatların da geçen senenin altında olduğunu söyledi. "Vatandaşlarımız rahatlıkla geçen senenin altındaki fiyatlarla sebzelerini yiyecekler" diyen Yılmaz, fiyatlardaki düşüşte korona virüs salgınına ilişkin artan üretimi işaret etti. Yılmaz, "Türkiye'de sebze ve meyve sıkıntısı olmaz. Bunun net bir şekilde bilinmesi lazım. O yüzden vatandaşlarımız rahat olsun. Fiyatlarda virüsün etkisi var. Çünkü ihracat eskisi gibi değil. Türkiye 40-50 milyon turist geliyordu, bunlar gelmeyecek şimdi. Bu insanlar burada sebze ve meyve yiyeceklerdi. Bu tüketimin olmaması bile buna bir etkendir. Yaz sezonuna giriyoruz, fiyatlar daha da altına düşecektir" dedi.

"Üretimde artış var"

Fiyatların geçen yıla oranla düşük olmasını problem olarak görmediklerini ifade eden Yılmaz, tedarik zincirinde herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını aktararak, "Bütün vilayetlerimize sıkıntısız bir şekilde ürünler gidiyor. Geçen seneden üretimimiz fazla. Yüzde 10 ya da yüzde 20 artış var. Net rakamları kayıtlara bakarak söyleyebiliriz" diye konuştu.

Üreticilerden Nurettin Kara ise yoğun olarak çalıştıklarını belirterek, vatandaşların evde kalmaya devam etmesi gerektiğini söyledi. Kara, "Bu hastalık bitinceye kadar evde kalsınlar. Çiftçi çalışmak zorunda. Çalışmazsa millet aç kalır. Çünkü tabanda çiftçi ve çiftçi olmazsa üretim olmaz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA