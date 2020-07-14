Ev arkadaşı 3 öğrenci yerli ve milli e-mahkeme uygulaması geliştirdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ev arkadaşı 3 öğrenci yerli ve milli e-mahkeme uygulaması geliştirdi

Ev arkadaşı 3 öğrenci yerli ve milli e-mahkeme uygulaması geliştirdiBuse ÖZEL-Hüseyin ÇAKMAK, İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da aynı evde yaşayan 3 üniversite öğrencisi arkadaş pandemi nedeniyle evde kalınca bu süreyi faydalı bir uygulama geliştirmek için değerlendirdi.

14.07.2020 18:14 | Son Güncelleme: 14.07.2020 18:22

Ev arkadaşı 3 öğrenci yerli ve milli e-mahkeme uygulaması geliştirdi

Buse ÖZEL-Hüseyin ÇAKMAK, İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da aynı evde yaşayan 3 üniversite öğrencisi arkadaş pandemi nedeniyle evde kalınca bu süreyi faydalı bir uygulama geliştirmek için değerlendirdi. Bahçeşehir Üniversitesi'nde Yazılım Mühendisliği 3'üncü sınıf öğrencisi Görkem Kızıltaş, Eşref Yiğitbaşı ve Talha Demirsoy telefon ile muayene sistemi geliştirmek için çıktıkları yolda öğretim görevlilerinin de desteği ve yönlendirmesi ile bir e-mahkeme geliştirdi.

Tamamen yerli ve milli bir uygulama olan e-mahkeme, uçtan uca şifreli, her türlü veri paylaşımının yapılabildiği ve son derece güvenlikli bir uygulama.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun da katıldığı bir lansman ile tanıtılan e-mahkemenin basın toplantısına Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel ve Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz katıldı.

"YÜZDE YÜZ YERLİ VE MİLLİ BİR YAZILIM"

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz uygulama hakkında bilgi vererek, "Bu ürün tamamen interdisipliner, hukuk fakültemizdeki değerli akademisyenlerimiz ve mühendislik fakültemizdeki değerli hocalarımız ile öğrencilerimizin bir araya geldiği, mühendislik ile hukuğun bütünleştiği, yeni, orjinal ve tamamen yüzde yüz yerli bir yazılım. Bunun anlamı, yazılımda herhangi bir açık kaynak, kod kullanılmayan, her satırında bu ekibin emeği olan bir ürünümüzü sizlerle tanıştırmak istiyoruz" dedi.

Lansman toplantısında yer alan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ise bu uygulama için heyecanlı olduğunu belirterek şunları söyledi: "Türkiye'nin gerçek gündemini yakalayan bir işin ucundan, kenarından da beni bir parçası olarak gördüğünüz için onur duydum. Biz bunları konuşmalıyız. Doğru bir iş yapılmıştır ve size teşekkür ediyorum. Bu mesele yaklaşık 1 sene kadar önce Ankara Adliyesi'nin yeni inşaat modelinin açılışının yapıldığı toplantıda, Adalet Bakanı tarafından müjdelendi. Bazı insanlar sorun gördüğü yerde çözüm üretme peşine düşer ve kimse tarafından görevlendirilmelerine de gerek yoktur. Onlar gerçek vatanseverlerdir. En çok çalışan vatanını en çok seviyordur."

"GÜVENLİK AÇISINDAN BİZLE AYNI NOKTADA OLAN BAŞKA BİR YAZILIM YOK"

Toplamda 12 kişilik bir öğrenci ekibinin dahil olduğu e-mahkeme uygulamasının tamamen yerli ve milli olduğunu belirten Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, "Pandemi ile dünyanın geleceği biraz daha öne çekildi. Belki e-mahkeme 20 yıl sonra olacaktı. Ama zorunlu olarak pandemi sürecine denk geldi. Bugün dijital bir dünyaya doğru gidiyoruz. Yaşamın her alanında bunu uyarlamamız lazım. Biz eğitimde bunu yaptık. Mahkemelerin pandemi den dolayı geç olması sebebiyle bu süreci daha da hızlandıracak bir e-mahkeme platformu geliştirdik. Bu süreç yasaların el verdiği ölçüde gerçekleşecek. Bu iş dünyada da yapılmaya başlandı. Bizler de Türkiye olarak yapabiliriz. Gençlerimizin ortaya koyduğu bu sistem dünyadaki diğer dijital mahkemelerden çok daha farklı. Özellikle güvenlik açısında dünyada bizimle aynı noktada olan bir yazılım yok. Biz bu sistemi öncellikle kendimiz kullanacağız ama dünyanın diğer hukuk fakültelerinde de bunu sunacağız. Türkiye artık geri kalamaz. Türkiye yeni dünya düzenine bir an önce uymak zorundadır. Çünkü gençlerimizin kabiliyeti çok yüksektir" dedi.

Bahçeşehir Üniversitesi'nde yazılım mühendisliği üçüncü sınıf öğrencisi olan Görkem Kızıltaş ise nasıl yola çıktıklarını şöyle anlattı: "Biz siber güvenlik merkezinde genel olarak ülkemizdeki dijital ortamdaki güvenlik sıkıntılarını çözmek üzerine projeler ve araştırmalar yapıyoruz. Fakat pandemi sürecinde üç arkadaşım ile bu süreci nasıl daha olumlu geçirebiliriz diye düşündük. Düşünürken aklımıza görüntülü konuşma yapma geldi. Hastanın ve doktorun bir arada konuşacağı online bir dijital sistem yapmaya karar verdik. Bu süreçte hocalarımız bizlere çok yardımcı oldu. Bizlerde bunları bir eğitim platformuna dönüştürdük. En sonunda rektörümüz bize bu sistemi bir adalet sistemine çevirebileceğimizi söyledi.

Bizlerde yapmış olduğumuz bu uygulamayı bir adalet sistemine çevirip ara yüz geliştirdik. Yeni özellikler ekledik. Güvenli hale getirdik. Bu uygulamaya üç kişi başladık. Ama sonrasında ekibimize katılan arkadaşlarımız oldu. Uygulamamızın en önemli özelliği güvenli olması. Bizlerin yazmış olduğu her satıra ayrı ayrı güvenlik testi uyguladık. Geliştirmek istediğimiz çok fazla fikrimiz var. Örneğin mahkemede konuşulanları satır satır, kim ne söylüyorsa zabıt katibinin önüne aynı şekilde döküyor. Burada zabit katibini yapması gereken tek şey yüzde 95 oranında doğru olan bu kelimeleri düzeltmek oluyor. Hocalarımızın desteğiyle biz bu projemizi ilerlet ülkemize çok güzel işler daha yapmak istiyoruz."

Ev arkadaşı 3 öğrenci yerli ve milli e-mahkeme uygulaması geliştirdi

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 3. Sayfa
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü 3. Sayfa
Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü
Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış Güncel
Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış
Koronanın gerçek olmadığına inanıp 'Kovid bulaştırma partisi'ne katılan 30 yaşındaki genç virüsten öldü Dünya
Koronanın gerçek olmadığına inanıp "Kovid bulaştırma partisi"ne katılan 30 yaşındaki genç virüsten öldü
Bakırköy Belediyesi önünde binaya zorla girmek isteyen pazarcı esnafı ile polis arasında arbede yaşandı Güncel
Bakırköy Belediyesi önünde binaya zorla girmek isteyen pazarcı esnafı ile polis arasında arbede yaşandı
Son Dakika: Tire'deki orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan araç kaza yaptı: 2 şehit, 2 yaralı Güncel
Son Dakika: Tire'deki orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan araç kaza yaptı: 2 şehit, 2 yaralı
Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı
Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı
Bakan Varank'tan Erdoğan'ın ameliyat olduğu günler için yıllar sonra gelen itiraf: 3-4 gün belimde silahla dolaştım
Bakan Varank'tan Erdoğan'ın ameliyat olduğu günler için yıllar sonra gelen itiraf: 3-4 gün belimde silahla dolaştım
Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıktı
Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıktı
Böyle yüzsüzlük görülmedi! Kahraman Ömer Halisdemir'in katili işine geri dönmek istedi
Böyle yüzsüzlük görülmedi! Kahraman Ömer Halisdemir'in katili işine geri dönmek istedi
Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine düzenlenen bombalı saldırıda can kaybı yaşanmadı
Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine düzenlenen bombalı saldırıda can kaybı yaşanmadı
Temizlik işçisi, yol kenarında poşetin içinde cansız beden parçaları buldu
Temizlik işçisi, yol kenarında poşetin içinde cansız beden parçaları buldu
Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı
Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı
'Toprağa gömülmek istemiyorum' diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim
"Toprağa gömülmek istemiyorum" diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim
Tartıştığı eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanan kadın hastanede hayatını kaybetti
Tartıştığı eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanan kadın hastanede hayatını kaybetti
Tartıştığı site sakini, kuryeyi sokak ortasında evire çevire dövdü
Tartıştığı site sakini, kuryeyi sokak ortasında evire çevire dövdü
Hande Erçel'in leopar desenli bikinili pozu 1,5 milyon beğeni aldı
Hande Erçel'in leopar desenli bikinili pozu 1,5 milyon beğeni aldı
4 aracın karıştığı kazada, facianın kapısından dönüldü
4 aracın karıştığı kazada, facianın kapısından dönüldü
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Kritik toplantı başladı
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Kritik toplantı başladı
Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı
Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı
Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'un bebekleri dünyaya geldi
Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'un bebekleri dünyaya geldi
Ayasofya açıklamalarının ardından Papa'ya zor soru: Cordoba için de acı çekiyor mu?
Ayasofya açıklamalarının ardından Papa'ya zor soru: Cordoba için de acı çekiyor mu?
Şarkıcı Güliz Ayla, mayosuyla direk dansı yaparken poz verdi
Şarkıcı Güliz Ayla, mayosuyla direk dansı yaparken poz verdi
İngiltere'de kış için yapılan koronavirüs çalışmasına göre 120 bin kişi ölebilir
İngiltere'de kış için yapılan koronavirüs çalışmasına göre 120 bin kişi ölebilir
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak
Bursa'da uzun yıllar sonra görülen su samuru kısa süre sonra hayatını kaybetti
Bursa'da uzun yıllar sonra görülen su samuru kısa süre sonra hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Özgür Özel Bülent Turan Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sıla Ezgi Mola Demet Akalın Aybüke Pusat
Spor Adem Büyük Burak Yılmaz Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Sofiane Feghouli
Daha Fazla Sel Rize İzmir Çayeli
Şu an buradasınız: Ev arkadaşı 3 öğrenci yerli ve milli e-mahkeme uygulaması geliştirdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.7.2020 18:25:17. #1.14#
title