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EURO KAÇ TL 18 NİSAN 2025: Bugün dolar ne kadar? Merkez Bankası CANLI döviz kurları!

EURO KAÇ TL 18 NİSAN 2025: Bugün dolar ne kadar? Merkez Bankası CANLI döviz kurları!
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Haberler
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Döviz piyasalarındaki hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. ABD'nin ekonomi politikaları, merkez bankalarının faiz kararları ve uluslararası ticaret dengeleri, döviz fiyatlarında belirleyici faktörler arasında öne çıkıyor. Peki, Merkez Bankası döviz kuru nasıl? Euro kaç TL? Dolar/TL'de son durum ne? İşte, 18 Nisan 2025 Cuma canlı döviz fiyatları ve detaylar…

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, döviz kurlarındaki dalgalanmaları hem yatırımcılar hem de vatandaşlar için yakından takip edilmesi gereken bir konu haline getiriyor. Özellikle son dönemde, ABD'nin ekonomi politikaları, gümrük tarifelerine yönelik adımlar ve Merkez Bankası'nın enflasyon açıklamaları, döviz kurlarında hareketliliğe neden oluyor. Peki, 18 Nisan 2025 Cuma itibarıyla dolar kaç TL, euro ne kadar? İşte, döviz piyasasında güncel durum ve detaylar...

DOLAR KAÇ TL?

Dolar/TL, saat 09:28 itibariyla yüzde 0,37 artışla 38,1598'den işlem görüyor.

EURO KAÇ TL 18 NİSAN 2025: Bugün dolar ne kadar? Merkez Bankası CANLI döviz kurları!DOLAR KAÇ TL

EURO KAÇ TL OLDU?

Aynı şekilde Euro/TL yüzde 0,68 artış göstererek 43,5353'den işlem görüyor.

EURO KAÇ TL 18 NİSAN 2025: Bugün dolar ne kadar? Merkez Bankası CANLI döviz kurları!EURO KAÇ TL

STERLİN NE KADAR?

Sterlin/TL ise yüzde 0,40 artarak 50,6699'dan satılıyor.

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Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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