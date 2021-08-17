EURO 2020'nin yıldızı Locatelli, Juventus'a transfer oldu
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EURO 2020'nin yıldızı Locatelli, Juventus'a transfer oldu

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İtalya Serie A devi Juventus, EURO 2020'de Milli Takım formasıyla parıldayan Manuel Locatelli transferini bitirdi. Juve, Sassuolo'ya bonservis için 35 milyon euro ödeyecek. Oyuncuyla da 2026 yılına kadar sözleşme imzalanacak.

Juventus, Manuel Locatelli'nin transferi için Sassuolo ile 35 milyon euroya anlaşmaya vardı. Oyuncuyla 2026'ya kadar sözleşme imzalayacak.

EURO 2020'nin yıldızı Locatelli, Juventus'a transfer oldu

TÜRKİYE MAÇINDA PARLADI

Locatelli, Milli Takımımız'a karşı grupta oynadığı ilk maçta kalitesini ispatladı ve kadro mücadelesi vardı. 23 yaşındaki orta saha, turnuvanın en iyi çıkış yakalayan oyuncuları arasında gösterildi.

EURO 2020'nin yıldızı Locatelli, Juventus'a transfer oldu

MERİH'LE DEĞİŞ TOKUŞ

Geçtiğimiz günlerde Atalanta da Juventus'tan Merih Demiral'ı kadrosuna katmıştı. Merih transferinden sonra iki kulüp kısa süre içinde bir futbolcu transferinde daha hızlıca anlaşmaya vardı.

EURO 2020'nin yıldızı Locatelli, Juventus'a transfer oldu
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